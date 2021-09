Review: Pro-ject Debut Pro – Meer moet het niet zijn

Makkelijk zelf in te stellen

Als je in de pure high-end een platenspeler koopt, is de kans groot dat je een aantal zaken apart moet aanschaffen. De toonarm en de cartridge met naald met name. Er worden nu eenmaal heel wat platenspelers verkocht zonder cartridge omdat importeurs en winkel liever een eigen combinatie maken met een element dat ze zelf verkiezen. Elk merk en type cartridge met naald heeft immers zijn eigen eigenschappen en geluid. Het vereist best wat gespecialiseerde kennis om zo’n draaitafel samen te stellen, te bouwen en af te regelen.

Dat is echter niet de doelgroep waar Pro-ject met zijn Debut-lijn op mikt. De Debut Pro is, net als de Debut-zustermodellen, een volledig pakket dat grotendeels vooraf geassembleerd is. Toch moet je heel even de mouwen opstropen. Je kunt immers geen platenspeler verschepen in volledige opgebouwde toestand. Door het transport is de kans op schade (bijvoorbeeld aan de naald) en ontregeling behoorlijk groot. Mocht je de Debut Pro niet via een dealer kopen die de laatste stappen voor je doet, dan moet je niet al te veel schrik hebben.

In het verleden kon je vaak bij dergelijke draaitafels rekenen op een onduidelijke uitleg. Daarnaast kon je niet altijd alles goed afregelen zonder gespecialiseerde tools, zoals een micro-weegschaal. De laatste tijd heeft Pro-ject echter veel energie gestopt in het stroomlijnen van de setupprocedure. De belangrijkste en moeilijkste zaken zijn al gebeurd, zoals de plaatsing van de toonarm en cartridge. Wat je zelf nog moet doen – beschermingsmateriaal verwijderen en de juiste naalddruk instellen – is helder uitgelegd met een visueel stappenplan. Dat laatste is wel handig als de Debut Pro je eerste ‘serieuze’ draaitafelaankoop is, want de gehanteerde terminologie is toch wat eigen aan deze uithoek van de hifi-wereld. We hadden aan het instellen van deze draaitafel in elk geval aanzienlijk minder werk dan bij de meeste spelers die we al op bezoek kregen.

Dit alles doet de Debut Pro echt klinken als een platenspeler voor beginners, maar die indruk is wat overhaast. Vinylliefhebbers met meer ervaring qua het opstellen van een draaitafel vinden eveneens instelmogelijkheden op de toonarm voor azimut en VTA bijvoorbeeld. Dat vind je niet vaak op dit prijspunt. En hoewel je deze wellicht niet nodig zal hebben bij gewoon gebruik, zijn ze wel nuttig als je zou experimenteren met andere cartridges.