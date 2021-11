Review: Bowers & Wilkins Zeppelin – Nieuw, en meteen iconisch

Design, nog meer afgeslankt

Qua design is de nieuwe Zeppelin onmiddellijk herkenbaar als het nageslacht van de eerste iconische Bowers & Wilkins-speaker die deze naam droeg. Niet zo gek is dat, gegeven dat de naam rechtstreeks samenhangt met de kenmerkende vorm. Je gaat een succesvolle formule niet veranderen, toch? Met zijn zwarte luidsprekerdoek en platgedrukte voetbalvorm denk je inderdaad meteen aan de luchtschepen die het luchtruim boven Londen tijdens WO1 onveilig maakte.

De Zeppelin oogt anders dan een doorsnee draadloze luidspreker, en dat vormt vast een significant deel van z’n appeal. Ook in zijn laatste editie is de afwerking uitstekend en werd er gekozen voor materialen die het luxegevoel aanwakkeren. Dit toestel is toch wat duurder is dan concurrenten als de Sonos Five of Harman Kardons Citation 500, maar compenseert dat wel met originaliteit en een premiumafwerking. De Zeppelin is trouwens beschikbaar in het bijna-zwart (Midnight Grey) of een lichter grijs (Pearl Grey).

Als we vergelijken met de eerdere Zeppelins, dan valt op dat de nieuwste telg een stukje strakker en soberder is geworden. Van een dock is er al heel lang geen sprake meer; ook de vorige Zeppelin zette volledig in op streaming en kwam zonder een beugel voor een iPhone of – weet je nog? – een iPod. De nieuwe Zeppelin beschikt wel over een fraaiere metalen voet die het toestel enkele centimeters boven de grond laat zweven. In een huiskamer waar de kamerverlichting gedimd ingesteld staat op de stand ‘romantische sfeer’, lijkt de speaker echt wel in de lucht te hangen. Het is te zeggen: als je de verlichting onderaan het toestel via de app uitschakelt. Standaard staat deze aan, wat ook wel iets heeft. Je kunt in elk geval naar eigen smaak de lichtsterkte instellen of er dus gewoon komaf mee maken.

Het design is zo gefocust dat je eigenlijk niet veel meer kunt vertellen over hoe de Zeppelin zich presenteert. Ja, op de achterzijde vind je enkele touchknoppen die je waarschijnlijk zelden zal gebruiken. Aansluitingen? Nope, die zijn er verder niet. Bowers & Wilkins heeft dit toestel gemaakt voor lui die hun muziek bij een streamingdienst halen – en dat is tegenwoordig het merendeel van de muziekliefhebbers.