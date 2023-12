Nieuwe uitgave: Home Emotion 6 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Report: Surrounddroom bij Reference Sounds

Veel mensen dromen van een eigen thuisbioscoop in hun woning. Maar het echt bouwen, dat is een grote stap in het onbekende. Om te tonen wat mogelijk is, bouwde Reference Sounds in z’n Experience Center een high-end cinema die tot in de puntjes afgesteld is.

TESTED:

Sennheiser AMBEO Soundbar Mini & AMBEO Sub – Ambeo voor een prikje?

Tijdens de IFA 2023 introduceerde Sennheiser een compactere en goedkopere versie van de veelgeprezen AMBEO-soundbar. Kan de Sennheiser AMBEO Mini dezelfde kwaliteit leveren als de twee grote AMBEO-soundbars van het merk?

Panasonic TX-55MXW954 – Goed voor sport & games

Het is een publiek geheim dat Panasonic zijn OLED-modellen hoger waardeert dan de LCD-modellen. Deze TX-55MXW954 (NL) of TX-55MX950 voert de top van de LCD line-up aan en is uitgerust met een miniled-achtergrondverlichting en quantum dots. Dat doet ons toch afvragen, hoe dicht komt hij bij de prestaties van de OLED’s?

Mill WiFi 1200 – Slimme elektrische kachel met app

Denk je aan kwalitatief hoogstaande elektrische kachels, dan kom je al snel bij Mill uit. De Noorse fabrikant brengt een hele serie slimme varianten uit. Van wifi-wandpanelen tot vrijstaande convectorkachels. In deze review gaan wij aan de slag met de Mill WiFi convectorkachel CO1200WIFI3, oftewel de Mill WiFi 1200. Je kunt met dit model ruimtes tot 18m2 verwarmen. Deze kachel van de derde generatie wifi-kachels van Mill heeft een vermogen van 1200 watt en kan je gemakkelijk via wifi verbinden. Niet alleen kun je de kachel zo overal ter wereld bedienen met de Mill Norway-app, ook komt er begin 2024 ondersteuning voor Google Assistant, Amazon Alexa en Apple HomeKit.

Ring Stick Up Cam Pro met zonnepaneel – Een veelzijdige Beveiligingscamera

Ring lanceerde in september de nieuwste buitencamera. De Ring Stick Up Cam Pro komt met 3D-bewegingsdetectie en is in verschillende varianten verkrijgbaar.

Nanoleaf Smart Holiday String Lights – Kerstmis met Nanoleaf

Voor je het weet is het alweer tijd voor de feestdagen. Nanoleaf is er dit jaar ook klaar voor met de nieuwe Nanoleaf Smart Holiday String Lights.

BACKGROUND: Draadloos surround: wat kan er?

Bij een surroundopstelling horen veel speakers en veel kabels. Als je een goed resultaat wil, kun je inderdaad niet zonder die luidsprekers. Er zijn gelukkig wel verschillende manieren waarop je draadloos surround kunt krijgen. Tijd om even de verschillende opties op een rij te zetten.

PRODUCTNEWS:

BluOS 4.0: Al heel het jaar plaagt Bluesound ons met previews van de nieuwe BluOS 4.0-app. Nu is de nieuwe software er en belooft het een veel betere gebruikservaring op Bluesound-toestellen. Ook de producten van de vele hifi-merken die het streaming- en multiroomplatform inbouwen krijgen de 4.0-upgrade.

Mutrox – Nieuwe eigenaar

