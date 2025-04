De zes grote trends in VP

Er zijn zes grote trends in virtual production. Als eerste de raytracing. Aanvankelijk een techniek bij games en graphics om een heel realistische verlichting, reflecties en schaduwen te generen waardoor de kwaliteit van virtuele omgevingen sterk vergroot wordt. Dat vergde allemaal flinke rekencapaciteit met GPU’s (= grafische processoren) en grafische kaarten tot zware workstations aan toe. In de praktijk wat minder praktisch voor video- en film.



Nieuwe System on a Chip-systemen (SOCs) brengen de benodigde processorkracht in een enkele processorconfiguratie onder. Zie bijvoorbeeld de Apple M3 Max of Ultra SOC. Die voorziet bij een compacte desktopcomputer in hoogwaardige Raytracing en Dynamic Caching. Dat maakt deze technieken toegankelijk voor het grote publiek en kleinere productiestudio’s.

Trend 2 betreft de grootschalige toepassing van Virtual en Augmented Reality plus de gemengde variant Mixed Reality. VR, AR en MR integreren naadloos en realtime in de productionflows van de video-, game-, event- en entertainment-producers. Het bouwen en stroomlijnen van virtuele omgevingen is inmiddels al dagelijkse praktijk geworden. Wat nieuwer is het verbeteren van het teamwerk van creatieve individuen in een virtueel gecreëerde werkomgeving. Dat zowel in lokale netwerken en het WWW als in de Cloud. Storytelling is al volop bezig om VR, AR en MR te omarmen.

De derde trend is de immense klapper van de generatieve AI. Dat generatieve slaat op het kunstmatig intelligent scheppen van VR/AR/MR-scenes, het schrijven van de story’s, het maken van texturen, animaties, verbluffende special effects, spraak/voices, zang, muziekcomposities en soundscapes. Content genereren vanaf de textprompt op de computer van de creatieve producer. In een aantal gevallen doet de generatieve AI met neurale machine lerende netwerken de VP dit al grotendeels zelf.

Wereldwijde realtime samenwerking vormt de vierde trend. Er was natuurlijk al langer sprake van online groupwork met realtime productieteams op het World Wide Web en in the Cloud. Menig NLE- of editingsuite-pakket voorzag hier al in. Recentelijk is deze productie-omgeving getransformeerd tot highend VP tot in alle hoeken van de wereld. Bliksemsnel, goedkoper, creatiever en veelzijdiger dan voorheen. En mede ondersteund door AI en VR/AR/MR. Allerlei soorten creatievelingen, AV-engineers en wereldwijde talenten kunnen daar zo aan deelnemen.

Trend 5 is dat VP cross-medium gaat. Dat wil zeggen een vergaande integrale van virtuele productie net andere bestaande entertainmentmedia. Zulks biedt het publiek meer meeslepende en samenhangende verhalen op verschillende platforms. Future Trends in Virtual Production zullen de grenzen tussen film, gaming en andere vormen van entertainment slechten.

Als laatste en zesde trend de professionalisering van de LED-screens. Van verlichte pixelbronnen tot fotorealistische beeld-panelen met een realtime schaduwval, slimme kleur-, lichtkarakters- en seizoens-aanpassingen etc. In feite een kunstmatig intelligente lichtbron die een deel van de postproductie al op de set voor zijn rekening neemt.