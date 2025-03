AED Audio en Hifi Corner gaan samenwerken in high-end Home Theater-markt

AED Audio, pionier in professionele geluidsoplossingen, breidt zijn expertise uit naar de high-end Home Theater-markt. In samenwerking met Hifi Corner, exclusief invoerder en Benelux-distributeur van Lyngdorf Audio en Steinway Lyngdorf, lanceert AED Audio drie revolutionaire home cinema-systemen die de kracht van professionele audio naar de huiskamer brengen.

Met decennialange ervaring in de events,- film- en tv-industrie was deze stap een natuurlijke evolutie. Door de unieke combinatie van AED Audio actieve luidsprekers en de geavanceerde Lyngdorf RoomPerfect-processoren ontstaat een ongekende synergie. Dit resulteert in een home-theatergeluid met ongeëvenaarde directheid, zuiverheid, dynamiek en vermogen.

“Onze missie bij AED Audio is altijd geweest om de meest flexibele professionele audiotechnologie toegankelijk te maken voor een breed publiek,” zegt Glenn Roggeman, CEO van AED Group en founder van AED Audio. “Met deze samenwerking brengen we de kracht en precisie van professionele geluidsoplossingen naar de home cinema-markt. Dankzij de combinatie van onze actieve luidsprekers en de ongeëvenaarde optimalisatietechnologie van Lyngdorf leveren we een luisterervaring die zijn gelijke niet kent in deze categorie.”

Ook Willy Van de Velde, founder & general manager van Hifi Corner, ziet een sterke meerwaarde in de samenwerking:

“Lyngdorf staat wereldwijd bekend om zijn innovatieve RoomPerfect™-technologie, die een ruimte akoestisch optimaliseert voor de beste geluidskwaliteit. In combinatie met de actieve luidsprekers van AED Audio krijgen we een verbluffende synergie die het maximale uit een home theater-ervaring haalt. Dit is zonder twijfel een doorbraak in de markt.”

Drie exclusieve Home Theater-systemen

AED Audio introduceert drie premium setups die elk een bioscoopwaardige ervaring garanderen:

The Script – De compacte krachtpatser

Een 5.1 actief systeem, ontworpen voor liefhebbers van high-end audio in een compacte setting.

✔ 1x Lyngdorf MP-40 2.1 8K processor

✔ 5x AED Audio Miniflex luidsprekers

✔ 1x AED Solid 15” subwoofer

The Scene – De ultieme bioscoopervaring

Een 5.1 actief systeem dat heldere dialogen, diepe bassen en een brede geluidsweergave biedt voor een meeslepende cinema-ervaring.

✔ 1x Lyngdorf MP-40 2.1 8K processor

✔ 5x AED Audio Flex6 luidsprekers

✔ 1x AED Audio Solid 15” subwoofer

The Oscar – Absolute audio-perfectie

Een 14.1 actief systeem voor de meest veeleisende home theater-liefhebbers. Dit systeem levert een breathtaking 3D surround sound-ervaring die zich kan meten met professionele bioscopen.

✔ 1x Lyngdorf MP-60 2.1 8K processor

✔ 6x AED Audio Flex6 luidsprekers

✔ 8x AED Audio Miniflex luidsprekers

✔ 1x AED Audio Solid 28 (2×18”) subwoofer

Wil je de ultieme home theater-ervaring zelf beleven? Boek een demo en ontdek hoe AED Audio de lat voor home cinema-geluid opnieuw hoger legt.

Meer informatie : vandevelde@hificorner.be