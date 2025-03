Streamingtips #10 – Plankton! The Movie, Wonka en Schitterend

Wonka (HBO Max)

We kennen allemaal Charlie and the Chocolate Factory: een boek en een film die natuurlijk eigenlijk vooral om iemand anders gaat, namelijk die gekke meneer Wonka. Roald Dahl heeft een mooi personage bij elkaar bedacht en daar zien we meer van in Wonka. Hoe is hij zo geworden, wat is zijn plan? Wonka is een heerlijke familiefilm waarin veel gebeurt. Inclusief een glansrijke hoofdrol voor Timothee Chalamet.