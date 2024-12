Smarthome: Terugblik op 2024 en vooruitblik op 2025

Smarthome in 2024

Welke productgroepen scoorden onder consumenten? En wat vinden we eigenlijk van smarthome? We pakken de cijfers van de Smart Home Monitor 2024 erbij. Dit is een onderzoek van Multiscope onder 5.400 Nederlanders. In de Smart Home Monitor 2024 blijkt dat de smarthomemarkt wederom flink gegroeid is en we wederom meer uitgegeven hebben. Van 5,8 miljard euro vorig jaar naar 6,3 miljard euro dit jaar. Dat is een stijging van 7 procent. Welke productcategorie is dan het populairst? Vorig jaar was energie de populairste categorie, maar dit jaar lijkt energie samengevoegd te zijn met de nummer twee van vorig jaar, namelijk huishouden en comfort. Niet geheel verwonderlijk dan ook dat beide categorieën samen nu ook de populairste productcategorie is met een aandeel van 3,66 miljard over het totaalbedrag van 6,3 miljard euro. Beveiliging en veiligheid (1,03 miljard) en Verlichting en schakelaars (0,72 miljard) staan op de tweede en derde plek.

Het bezit van smarthome-apparatuur groeide ook. Inmiddels heeft 61 procent van de huishoudens in ons land de beschikking over één of meerdere slimme apparaten. In 2023 was dit 59 procent en in 2022 57 procent. De groei vlakt wat af de afgelopen jaren, maar de markt blijft wel groter worden. Huishoudens met een koopwoning bezitten overigens vaker slimme apparatuur dan huurders.

Een interessante ontwikkeling is het gegeven dat wij als Nederlanders minder positief tegenover smarthome staan en dan specifiek de ontwikkelingen en toepassingen die het met zich meebrengt. Waar in 2022 nog 25 procent hier positief tegenover stond, daar was dit vorig jaar 24 procent en in 2024 nog 22 procent. Mannen zijn wel beduidend positiever dan vrouwen (27 procent tegenover 17 procent). Mensen tot 49 jaar zijn ook positiever dan 50-plussers (27 procent tegenover 15 procent). Zijn mensen dan negatief over de ontwikkelingen die smarthome met zich meebrengt? Slechts gedeeltelijk. 36 procent staat Zeer negatief of Negatief tegenover smarthome, maar het overgrote deel van Nederland (42 procent) is neutraal tegenover smarthome. Een echte conclusie kunnen we hier dus nog niet echt aan verbinden.

Een andere ontwikkeling is dat we minder positief zijn over spraakassistenten. Ongeveer 25 procent staat positief tegenover het bedienen van producten met de stem en dat is een daling ten opzichte van de 27 procent vorig jaar. Mannen zijn overigens positiever dan vrouwen en 50-plussers. Overigens geldt wel dat huishoudens die een slimme speaker in huis hebben en er dus ervaring mee hebben (62 procent), zijn wel positiever over spraakcommando’s dan mensen die hier geen ervaring mee hebben. Wat ons betreft een logische ontwikkeling nu we eigenlijk ‘in between’ spraakassistenten zitten met de opkomst van de nieuwe AI-spraakassistenten als Gemini en de Google Assistent die gewoon wat minder aandacht krijgt van Google.

Inmiddels hebben 2,7 miljoen huishoudens de beschikking over slimme beveiligingsproducten. Denk hierbij aan beveiligingscamera’s of een videodeurbel, maar ook aan slimme rook- en CO2-melders. Dit komt neer op 32 procent van de Nederlandse huishouden, wat een groei van 350.000 huishoudens betekent ten opzichte van vorig jaar. Ook dat was al een groei van een jaar eerder, dus ook in 2024 zijn we weer massaal ons huis aan het beveiligen. Kijken we specifiek naar de videodeurbel? Dan beschikt 19 procent van de Nederlandse huishoudens inmiddels over een videodeurbel. Dit was in 2020 nog 6 procent. Nederlanders noemen extra veiligheid (51 procent), controle over gebeurtenissen rond het huis (50 procent) en gemak en comfort (35 procent) de belangrijkste redenen om slimme beveiligingsproducten aan te schaffen.

Net als vorig jaar is de categorie huishouden en comfort dus weer oververtegenwoordigd. Het is ook een zeer grote productcategorie waar dit jaar ook energie aan is toegevoegd. Van witgoed als slimme wasmachines en slimme koelkasten tot slimme rolluiken en van robotstofzuigers en slimme elektrische kacheltjes tot slimme thermostaten. We kiezen met name vanwege comfort en gemak voor slimme varianten van huishoudelijke producten. De verschuiving qua interesse zien we ook op FWD.nl. Waar we in de beginjaren vooral veel bezoekers trokken op artikelen over slimme verlichting of beveiligingsproducten, daar deden artikelen over energie en elektrische kacheltjes, maar ook over andere huishoudelijke producten het erg goed in 2024.