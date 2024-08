Je robotstofzuiger laten dweilen: waar moet je op letten?

Waar moet je op letten?

Wil je een robotstofzuiger die goed kan dweilen? Kijk dan allereerst of er een dweilfunctie aanwezig is. Dit is niet bij alle robotstofzuigers het geval. Kijk daarna of er actief of passief gedweild wordt. Voor het beste dweilresultaat heb je toch echt een actieve dweil-robotstofzuiger nodig. Passief een dweil meeslepen geeft niet het resultaat wat je wenst. Heb je de juiste categorie dweil-robotstofzuigers gevonden? Dan kan je het leven nog wat makkelijker maken door op de volgende punten te letten:

Thuisstation

Moderne thuisstations nemen je veel werk uit handen. Ze beschikken over grote waterreservoirs voor schoon water en voor vies water waar je, afhankelijk van het oppervlakte van het huis, zo 4 tot 5 keer kunt doen zonder dat je zelf een handeling hoeft uit te voeren. Moderne thuisstations kunnen het water van de dweil-robotstofzuiger zelf bijvullen en legen, de dweil wassen, de dweil drogen, stof afzuigen en natuurlijk opladen. Ga je voor een goedkopere dweil-robotstofzuiger? Dan moet je veel van deze handelingen handmatig uitvoeren. Naast de nieuwe robotstofzuigers van Eufy die we onlangs getest hebben heeft ook de nieuwe iRobot Roomba Combo 10 Max zo’n geavanceerd thuisstation.

Waterverbruik

Het is handig om een model te kiezen waar je het waterverbruik in kunt stellen. Op je houten vloer gebruik je liever wat minder water dan op een ander oppervlak. Veel dweil-robotstofzuigers laten je het waterverbruik kiezen wat niet alleen helpt om hardnekkige vlekken van de vloer te dweilen, maar ook kwetsbare vloeroppervlaktes helpt beschermen.

Herkennen van tapijt of vloerkleden

Is de robotstofzuiger lekker aan het dweilen, maar heb je ook een vloerkleed, deurmat of een stukje tapijt in een ruimte wat je liever niet nat wil hebben? Moderne high-end robotstofzuigers herkennen dit en stoppen met dweilen door deze in te trekken of boven het apparaat op te tillen, zoals de iRobot Roomba Combo J7+. Robotstofzuigers in het goedkopere segment doen dit vaak niet, waardoor ze gewoon al dweilend over je tapijt heen denderen.

Batterij

Een robotstofzuiger keert gelukkig zelf terug naar huis om op te laden, maar tussentijds terugkeren verlengt het totale schoonmaakproces behoorlijk. Kies voor een dweil-robotstofzuiger die zeker 90 minuten kan schoonmaken. In een normaal huis is dit meer dan voldoende om alles schoon te maken zonder dat de robot tussentijds weer hoeft op te laden.

App

Een moderne robotstofzuiger bedien je met een app op je smartphone. Zo kan je niet alleen je voorkeuren qua schoonmaakresultaat opgeven, maar ook schema’s maken. Heb je een robotstofzuiger die het hele huis in kaart brengt? Dan kan je zones instellen op de kaart waar bijvoorbeeld niet gedweild mag worden of waar juist extra zuigkracht nodig is (deurmat of vloerkleed). Lees alles over de belangrijkste appfuncties voor je robotstofzuiger.

Stofzuigresultaat

Tenzij je echt op zoek bent naar een dedicated dweilrobot als de iRobot Braava Jet M6, is de kans groot dat je een gecombineerde machine neemt voor zowel stofzuigen als dweilen. Daarom is het stofzuigresultaat minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker dan het dweilen. Let daarom goed op de zuigkracht, uitgedrukt in Pascals (Pa). Hoe hoger het getal, des te groter de zuigkracht. Gemiddeld zitten veel modellen tegenwoordig tussen de 1.500 en 5.000 Pa, met uitschieters naar boven als de Eufy X10 Pro Omni en Eufy Omni S1 Pro naar 8.000 Pa. De meest krachtige modellen zijn de Ecovacs Deebot T30 Omni-modellen met een zuigkracht van 11.000 Pa en de Roborock S8 MaxV Ultra met 10.000 Pa. Nu zegt zuigkracht niet alles over het stofzuigresultaat, daar is meer voor nodig, maar de modellen met een hoge zuigkracht scoren over het algemeen goed op het stofzuigresultaat. Waar je nog meer op moet letten qua stofzuigresultaat lees je hier.

Navigatie

Mooi meegenomen is tevens een robotstofzuiger die goed kan navigeren, zodat er zo efficiënt mogelijk schoongemaakt kan worden zonder dat de robotstofzuiger overal tegenaan botst. Meer over navigatie van de robotstofzuiger lees je hier.