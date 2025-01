Dreame kondigt X50-serie robotstofzuigers, haardroger en robotmaaier aan

Dreame pakt flink uit met meerdere nieuwe producten nadat we vorige week de eerste aankondigingen kregen te zien tijdens de CES 2025 in Las Vegas.

Dreame X50-serie

De Dreame X50-serie robotstofzuigers bestaat uit de X50 Ultra Complete en de X50 Master. Zoals al aangekondigd tijdens de CES 2025 kan de X50 Ultra Complete drempels en obstakels tot zes centimeter beklimmen dankzij het ProLeap-systeem met intrekbare robotpoten. VersaLift-navigatie met dynamische hoogteaanpassing kan de robot laten zakken tot 8,9 centimeter om ook goed onder kasten of de bank schoon te maken. De robot is verder voorzien van een HyperStream anti-klit DuoBorstel-systeem, twee sproeikoppen op het thuisstation om de dweilen schoon en droog te blijven houden, een uitschuifbare zijborstel en 20.000 Pa zuigkracht. De Dreame X50 Master biedt dezelfde functies als de X50 Ultra Complete, maar dan in een ruimtebesparend ontwerp.

Dreame H15 Pro

Volgende week hebben wij de review van de H14 Pro voor je, maar inmiddels heeft het merk ook al de opvolger aangekondigd voor volgende maand. De H15 Pro is een steelstofzuiger voor nat en droog gebruik met een AI-robotarm. Voorzien van een zuigkracht van 21.000 Pa en een GapFree randdekking maken stof en vlekken geen kans meer.

AirStyle Pro 7-in-1 haardroger

De Dreame AirStyle Pro is een 7-in-1 haardroger voor moeiteloze styling en beschikt over zeven verschillende magnetische opzetstukken met een sneldroger, flyaway-opzetstuk, twee krultubes en drie borstels voor gladmaken, volume en ontwarren. Voorzien van een slimme warmteregeling kun je je haar naar wens stylen.

A2 robotmaaier

Dreame komt ook met de A2 robotmaaier, alhoewel hier nog niet zoveel over bekend is. Dit model is voorzien van een EdgeMaster snijsysteem met een intrekbare maaischijf voor eenvoudiger randonderhoud. Precisietechnologie moet zorgen voor een strak en gelijkmatig gazon. OmniSense 2.0 navigatie met AI vision en 3D LiDAR zorgt voor ene nauwkeurige mapping met een detectiebereik van 70 meter. Dit model kan tuinen tot 3.000 m2 zonder bedrading of bakens onderhouden. Realtime videobewaking houdt de robotmaaier veilig voor indringers of dieven.

Prijzen en beschikbaarheid