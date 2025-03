iRobot gooit het roer om met acht nieuwe Roomba’s met LiDAR

Dacht je enkele jaren geleden aan een robotstofzuiger, dan had je het waarschijnlijk over een Roomba van iRobot. Als pionier (in 2002 verscheen de eerste Roomba al) op het gebied van de robotstofzuiger stond het merk jarenlang aan de top. De afgelopen jaren gaat het echter niet zo goed. Een overname door Amazon ging niet door, de omzet is gekelderd en veel mensen werden ontslagen. Ook onze laatste review van een iRobot Roomba was niet al te positief, waarbij oude modellen opnieuw werden uitgegeven als ‘nieuw’.

iRobot is inmiddels links en rechts ingehaald door de Chinese fabrikanten en het is dan ook nu of nooit voor iRobot. De fabrikant pakt daarom ook flink uit met maar liefst acht nieuwe robotstofzuigers en gooit het roer volledig om. Het is daarbij gedaan met het stug vol blijven houden aan cameragestuurde modellen. Ook iRobot voegt nu LiDAR toe en volgt daarmee de Chinese fabrikanten. Sterker nog, de gehele nieuwe line-up lijkt niet meer op de Roomba’s zoals we ze kennen, maar volgt de Chinese aanpak (zelfs qua uiterlijk). En daar is natuurlijk niks mis mee. Als je er zelf niet meer tegenop kunt boksen kun je beter zelf ook mee gaan doen, maar weet iRobot zich nu nog te onderscheiden?

iRobot pakt dus uit met acht nieuwe robotstofzuigers in de Verenigde Staten. Het is op dit moment nog niet bekend of en welke modellen ook hier gaan verschijnen, maar de prijzen variëren tussen de 299 dollar voor het goedkoopste model en 999 dollar voor het duurste model met de naam Roomba Plus 505 Combo Robot Plus AutoWash Dock (Mand!). Volgens website The Verge gaat dit model hier straks 799 euro kosten. Het merk komt met verschillende series. De 105 is de goedkoopste serie, gevolgd door de 205, 405 en de 505 tot slot als high-end serie. De laatste twee komen met dubbele roterende dweilen.

Ook een nieuwe app

Voor het eerst voegt iRobot LiDAR-navigatie toe en laat men de cameragestuurde navigatie (vSLAM) los. Dit moet zorgen voor het veel sneller in kaart brengen van het huis en soepeler navigeren. Alle modellen hebben een zuigkracht van 7.000Pa met vier verschillende zuigniveaus, kunnen tapijt automatisch detecteren en dan stoppen met dweilen en komen met SmartScrub voor een grondige reiniging. Het thuisstation zal automatisch leegzuigen en de robot vullen met water voor een dweilroutine. De high-end 505 heeft ook een thuisstation dat automatisch de dweil zal drogen en werkt verder volledig autonoom. Je hoeft dus alleen af en toe water bij te vullen. Ook zal de 505 de smarthomestandaard Matter ondersteunen. De volgende modellen zijn inmiddels bekend en moeten op 18 maart verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten en in geselecteerde Europese markten:

Roomba 105 Vac Robot

Roomba 205 DustCompactor Vac Robot

Roomba 205 DustCompactor Combo Robot

Roomba Plus 405 Combo Robot Plus AutoWash Dock

Roomba Plus 505 Combo Robot Plus AutoWash Dock

De andere modellen zijn waarschijnlijk varianten met een ander thuisstation. iRobot lijkt de zaken op papier in ieder geval goed voor elkaar te hebben. Als we hier slechts 799 euro voor het duurste model moeten betalen dan is de nieuwe line-up van een zeer goede prijs voorzien. Het merk lanceert ook een compleet nieuwe app om de robotstofzuigers aan te bieden. We hebben iRobot Nederland om een reactie gevraagd over de nieuwe modellen en hopen je binnenkort meer te kunnen vertellen.