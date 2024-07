Officieel heet de nieuwe robotstofzuiger de ‘iRobot Roomba Combo 10 Max Robot + AutoWash Dock’, maar laten we dat maar iets korter maken. De naam zegt al wel meteen dat het Dock, oftewel het thuisstation, nu zelf kan wassen. Het is vergelijkbaar met de twee nieuwe robotstofzuigers van Eufy die we onlangs getest hebben, de Eufy X10 Pro Omni en de Eufy Omni S1 Pro hebben ook een multifunctioneel thuisstation. Ook de AutoWash Dock van iRobot kan water bijvullen, de dweil wassen, drogen, de opvangbank legen en zichzelf reinigen, naast natuurlijk het opladen. Zo heb je er veel minder omkijken naar. Het thuisstation leegt vuil en viezigheid automatisch in een afgesloten zak, vult de dweiltank opnieuw en wast en droogt de dweilpad. Het AutoWash Dock reinigt het dock automatisch na elke wasbeurt om vuilophoping te voorkomen.

De iRobot Roomba Combo 10 Max heeft een 4-staps schoonmaaksysteem met een zijborstel, dubbele rubberen borstels, het Power-Lifting Suction-systeem en kan effectief dweilen. De zuigkracht neemt automatisch toe op tapijten en de dweil wordt automatisch omhoog gebracht zodat het tapijt niet nat wordt. De robot maakt gebruik van Enhanced Dirt Detect-technologie, een camera die gebruikt wordt om vuil op de vloer visueel te lokaliseren. Dit moet zorgen voor een tot 8x betere herkenning van viezigheid en dus een schoner huis. iRobot OS, PrecisionVision Navigation en machine learning-mogelijkheden zorgen voor een smart map van het huis en effectieve schoonmaakroutes.

In het vierde kwartaal van 2024 wordt de iRobot Roomba Combo 10 Max ook geschikt gemaakt voor smarthomestandaard Matter en Apple Home. Bij lancering is er al ondersteuning voor Alexa, Siri en Google Assistant.

Prijs en beschikbaarheid

De iRobot Roomba Combo 10 Max is per direct in de pre-order verkrijgbaar voor 1.499 euro. In augustus is de robotstofzuiger verkrijgbaar. Met code INTRO10MAX krijg je 200 euro korting in de pre-order (voor 1 augustus) en betaal je 1.299 euro.