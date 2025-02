Precisie component

Dr. Feickert Analogue is gevestigd in March-Buchheim en geestelijk vader is Dr. Christian Feickert. Dr. Christian Feickert vervaardigt al zijn draaitafels geheel met de hand en deze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en houtfineer afwerking. De 17,5 kilogram wegende snaar-aangedreven platenspelers zijn voorzien van een gelijkstroommotor met een hoog koppel en een elektronische motorsturing. In deze laatste versie van de speler is een nieuw ontworpen lager mechanisme en een nieuw aluminium plateau toegepast. Een van de grote voordelen van deze draaitafel is dat het armboard eenvoudig kan worden voorzien van verschillende hoogwaardige armtypen met een effectieve toonarmlengte van 9 tot 10,5 inch. Marco kiest tijdens deze review voor een hoogwaardige 10-inch W-10a toonarm van het Servische Auris Audio. Deze Servische partij zal bij jullie ook wel bekend zijn van de hoogwaardige Auris en Earmen audiocomponenten.

De compromisloos ontworpen toonarm van Auris is met precisie vervaardigd uit CNC-gefreesd aluminium en/of carbon, is voorzien van een nauwkeurig instelbare dwarsdrukcompensatie die werkt op gewicht en niet met een veer. Dankzij de zes met precisie vervaardigde kogellagers ben je verzekerd op een frictievrije werking op alle assen. De armhoogte is tot 10 millimeter in hoogte verstelbaar zodat je naar keuze kunt variëren met matten en elementen. Marco de Wilde kiest bij deze speler en arm voor een Van den Hul MC10 Special element. De bekabeling tussen platenspeler en de voorversterker is heel passend de Orchid van wederom Van den Hul. De gebruikte phonostage is de Vero S van Dr. Feickert Analogue. Hiermee levert deze een stabiel, open en dynamische geluid. Dit hebben we in het voorgaande artikel al kunnen vaststellen.

Ondanks dat de Vero S maar een heel minimalistisch ogende phonoversterker is, is dit een precisiecomponent vervaardigd met zorgvuldig geselecteerde componenten met een ultra laag ruisniveau. De Vero S heeft een frequentiebereik van 20 hertz tot 20 kilohertz en de kanaalgelijkheid bedraagt hierbij plus of min 0,2 dB. Deze MM/MC pre-pre is intern voorzien van jumpers om de load en gain af te stemmen op het toegepaste element. Bij het gebruik van een MM element is de load in 28 stappen van 8 ohm tot 47 kilo ohm instelbaar, met een fijn afstemming tussen de 55 en 200 ohm. Bij het gebruik van MC elementen is de standaard instelling 100 pF en kan worden omgezet naar 320 pF, 570 pF of 790 pF. De gain is tenslotte in zes stappen in te stellen van 38 tot 66 dB. Ook kun je via een dipswitch het subsonisch filter (-12 dB/octaaf) in- of uitschakelen.