Eufy lanceert twee betaalbare videodeurbellen met de C30 en C31

Waar concurrent Ring al videodeurbellen onder de 100 euro heeft, daar had Eufy dit nog niet. Tot vandaag dan, want het merk introduceert de Eufy C30 en Eufy C31. Dit zijn twee nieuwe videodeurbellen waarmee het merk naar eigen zeggen smarthome voor iedere portemonnee mogelijk maakt. Bij Eufy betaal je geen maandelijkse kosten. Er is geen abonnement.

Dit is de Eufy Video Deurbel C30

De Eufy C30 werkt op een batterij van 5.000 mAh. Beelden opslaan kan op een SD-kaart (niet inbegrepen). De videodeurbel heeft een 2K-resolutie en kan mensen en beweging detecteren. Ook is er tweewegcommunicatie mogelijk en kun je dus met je bezoekers communiceren. Meldingen krijg je in de Eufy Security-app en je kunt live meekijken. De deurbel is weerbestendig dankzij IP65 en biedt 16:9 breedbeeld.

De Eufy Video deurbel C30 is per direct verkrijgbaar voor 79,99 euro.

Dit is de Eufy Video Deurbel C31

De Eufy Video Deurbel C31 werkt op een verwijderbare en oplaadbare batterij. Bovendien kun je deze ook zowel bedraad of draadloos aansluiten. Beelden worden lokaal opgeslagen op een SD-kaart, er is detectie voor mensen en beweging en er is tweewegcommunicatie.

Omdat de deurbel mensen en beweging detecteert zie je meteen wie er voor je deur staat en met de ingebouwde microfoon en speakers communiceer je met diegene. Ook als je niet thuis bent kijk je live naar de beelden in een 2K FHD-resolutie, ook in de nacht. De deurbel is tevens ook IP65 weerbestendig.

De Eufy Video Deurbel C31 is vanaf nu beschikbaar voor 128,95 euro.