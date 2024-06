Leer je robotstofzuiger kennen: dit zijn belangrijke appfuncties

Overige opties van de robotstofzuiger

De tips die we tot nu toe gegeven hebben, hebben betrekking op het dagelijkse gebruik van een robotstofzuiger. Maar binnen de app kun je tevens informatie opzoeken over de algemene gezondheid en de recente schoonmaaksessies. Onder de eerste kop tref je aan hoe het precies gesteld is met verschillende onderdelen. Zo kun je zien of eventuele filters aan vervanging toe zijn, de zijborstel nog wel optimaal werkt en of je de verschillende sensoren moet schoonmaken. Ook kun je daar zien staan of de wegwerpstofzak de prullenbak in kan.

Wanneer je de schoonmaakgeschiedenis opzoekt, dan kun je in een oogopslag zien hoe lang de robotstofzuiger over recente taken deed, waar die precies geweest en waar het echt vies was. Ook kun je zien hoe lang die over een schoonmaaktaak deed. Niet alle informatie is even handig, maar alles bij elkaar opgeteld kun je zien hoe het apparaat dat jij hebt normaliter functioneert. Mocht je op een gegeven moment een afwijking zien, dan kan het zijn dat er iets aan de hand is. Dat kun je de status bijvoorbeeld raadplegen, of de omgeving controleren.

Meer tips over de robotstofzuiger

Zo zijn er nog tal van tips te bedenken voor de robotstofzuiger. Maar de meeste varianten (van 500 euro of meer) beschikken vaak over de bovenstaande mogelijkheden. Voor meer informatie over robotstofzuigers of smarthomeapparaten in het algemeen, kun je terecht in de secties met tips en adviezen en natuurlijk recensies. Daar tref je naast reviews over robotstofzuigers ook allerlei andere recensies aan.