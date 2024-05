Uitgebreid basisstation en navigatie

Verder is het slim om na te denken over het type basisstation. Je hebt varianten waarbij dat station de stofzuiger alleen oplaadt. Dan moet je zelf de opvangbak legen en de dweil schoonmaken. Maar er zijn ook duurdere robotstofzuigers die zelf dat bakje kunnen legen en het vuil bewaren in een stofzuigerzak, die je dan misschien een paar keer per jaar vervangt. De echt luxe modellen maken daarnaast de dweilpad(s) schoon, zodat je dat ook niet hoeft te doen. Tenminste, niet na elke schoonmaakbeurt, maar misschien wel een keertje per maand.

Als we nog iets dieper ingaan op de basis en de dweilfunctie, dan worden de uitgebreidste robotstofzuigers voorzien van waterbakken. In de ene bak zit dan schoon en in de andere vies water (die je zelf moet legen). Ook kan er een apart zeepcompartiment zijn, maar meestal kun je die gewoon in de schone waterbak schenken. Let wel op, want niet iedere dweilende robotstofzuiger kan met schoonmaakmiddelen omgaan en soms is het beter om het te houden op het middel van de fabrikant zelf, om problemen als vastlopen of corrosie te voorkomen.

Hoe slim moet het systeem verder zijn? Veel robotstofzuigers hebben allerlei sensoren, scanners en camera’s aan boord die helpen bij het navigeren. In de meeste gevallen kun je zo’n apparaat ook bedienen met een app, waarmee je allerlei instellingen beheert. Ook staat daar dan een kaart waarop je kunt zien waar die geweest is, of op dat moment is. Qua smarthomefuncties hoef je geen verwachtingen te hebben. De robotstofzuigers die wij getest hebben, houden het op aan of uitzetten; de overige functies staan in de eigen app.