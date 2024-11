Luisteren

Als startpunt plaats ik de YG’s op dezelfde plaats als waar normaal mijn Master-luidsprekers staan opgesteld. In mijn ruimte is dat op 1/3 deel van de achterwand en verder volledig vrij van de zijwanden. Al snel blijkt dat ze net wat dichter op elkaar moeten staan. De spreiding is inderdaad verbeterd, want meer of minder indraaien geeft maar kleine verschillen. Wanneer je naar een ander luidsprekerprincipe gaat (in dit geval van een basreflex-ontwerp naar een gesloten kast) is dat altijd even wennen. Wat in geval van de Carmel 3’s nog eens extra wordt benadrukt omdat aluminium weergevers altijd in bepaalde mate temperatuurgevoelig zijn. Veel meer dan bijvoorbeeld houten exemplaren of andere materialen zoals kunsthars. Dus net uit de auto klinken deze Amerikanen nog wat stijfjes en ook nog een beetje hard. Maar na een aantal uur verdwijnt dat al snel, om vervolgens plaats te maken voor een rasechte high-end luidspreker. Nee, de Carmel 3 heeft nog net niet dat supertransparante en extreem hoogoplossende van zijn nog veel duurdere en grotere broer Hailey 3. Ook heeft het niet het achteloze gemak van zo’n groter meerwegsysteem. Maar wat het wel doet is een prachtige en onthullende inzage geven van de afgespeelde muziek. Het zal trouwens niet ieders ding zijn om muziek op deze zeer informatieve wijze voorgeschoteld te krijgen. Sterker nog, wanneer u van opnames houdt waar alleen de muzikale boodschap vooropstaat en de opnamekwaliteit niet zo van belang is, dan zijn dit mogelijk niet uw luidsprekers. Niet dat ze onprettig genadeloos zijn, want dat zijn ze zeker niet. Als wel dat ze dermate ongekleurd, snel en vrij van compressie zijn, dat er ook geen prettig sausje over de muziek heen komt te liggen wanneer de muziek minder goed is opgenomen.