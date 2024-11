Review: Arpeggio Acoustic Magnum Opus – Bewonderenswaardig

Workflow

Het is altijd interessant om te ontdekken hoe een fabrikant luidsprekers ontwerpt. Sommigen zetten een prijspunt, maken een ontwerp en gaan dan vergelijken met een flink aantal exemplaren die de concurrentie in de catalogus heeft staan. Je wilt dan een luidspreker bedenken die ‘beter’ is dan wat er al is. Maar, wat is beter? Dat is afhankelijk van je doel. Als het gaat om het maken van een luidspreker die de realiteit zo dicht mogelijk nadert, dan wordt het lastig. Het vraagt bij de ontwerper om een zeer goed referentiekader met betrekking tot livemuziek in akoestische vorm. Als het doel is om iets te bouwen dat ‘lekker’ klinkt en de meest vreselijke opname nog met de mantel der liefde bedekt dan wordt het simpel. Alleen is de vraag op basis van welk referentiekader je zulke producten moet beoordelen.

Tijdens het bezoek kwam de workflow van Jeroen ter sprake. Uw auteur heeft altijd grote waardering voor iedereen die zelf producten bedenkt en bouwt. Het is dan interessant om te weten hoe iemand dat doet. Jeroen zet in op kwalitatief hoogstaande onderdelen en materialen voor de behuizing, de drivers en de filters. Aan het bouwen van de filters gaat rekenwerk vooraf en er kan gemeten worden of het frequentienetwerk inderdaad de gewenste specificaties haalt. De drivers zijn onder andere geselecteerd op basis van een gelijke gevoeligheid. Dat vereenvoudigt het ontwerp van de filters. Het gemaakte prototype wordt beoordeeld op basis van luisterproeven met veel verschillende muziek. Jeroen gaf aan dat hij geen tien exemplaren van de concurrent in huis haalt die ongeveer in dezelfde prijsklasse vallen. Het resultaat ontstaat vanuit eigen kennis en ervaring en Jeroen vindt dat het uit jezelf moet komen en je niet blindelings moet volgen wat anderen doen. Aan de andere kant is hij zo realistisch dat hij ook aangaf dat het gevaar is dat je in je bubbel blijft. De meeste klanten geven aan dat ze het prachtig vinden. Dat is heel fijn, maar geen basis om te verbeteren en verder te komen. Niet elke klant geeft aan wat hij of zij echt van een product vindt.