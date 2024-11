Nieuwe uitgave: Music Emotion november 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Fezz Titania Evolution buizenversterker – Een Poolse delicatesse

Op de redactie van Music Emotion arriveert de Fezz Titania Evolution, een betaalbare buizenversterker in de onderscheidende kleur Evergreen. Is deze fraai ogende buizenversterker dé evergreen waarmee deze zich niet limiteert tot een bepaald doel of een bepaalde doelgroep? Ik heb er hoge verwachtingen van. Waarom? Lees snel verder.

TESTED:

Denon PMA-3000NE – Denon op z’n best

Waar Denon nu al meer dan 110 jaar voor staat, dat wordt altijd het treffendst verteld door hun PMA-topmodel. Emotie, kracht en energie, dat is waar het om draait. Blijft de nieuwe PMA-3000NE, die nu de toppositie onder de stereoversterkers van het merk inneemt, trouw aan die traditie?

Vivid Audio KAYA 45 – Een nieuwe triomf van Laurence Dickie

Ik bewaar leuke herinneringen aan mijn laatste ontmoeting met Laurence Dickie, alweer enige tijd geleden. Een onuitputtelijke bron van kennis over luidsprekertechnologie en engineering, elektronica en natuurkundige principes van geluidsweergave. Kennis, die hij graag met anderen deelt en toelicht en daarbij altijd zo bescheiden blijft. Laurence was ooit een van de aartsvaders van de legendarische Bowers & Wilkins Nautilus, nog steeds een toonaangevend ontwerp. Hij is al decennialang actief met zijn eigen onderneming, Vivid Audio, gelegen in Zuid-Afrika en met een in Utrecht gevestigd hoofdkwartier (Vivid Audio Holding B.V.). Inmiddels is de firma de bakermat van vele geweldige luidsprekerseries, ontworpen door Laurence Dickie en zijn team, en in positieve zin opvallend in weergavekwaliteit en vormgeving. Een nieuwe loot aan de stam is de KAYA-serie, waarvan de KAYA 45 uitgebreid is beoordeeld in de recent geheel vernieuwde high-end luisterstudio van Poulissen Audio Video Center in Roermond.

Meridian Ellipse – Een compact Systeem propvol spitstechnologie

De Ellipse is een heel aparte draadloze speaker. Deze is heel wat duurder dan iets van Sonos of JBL, maar belooft ook heel wat meer. Meridian mag dan een meester van DSP-technologie en unieke actieve high-endspeakers zijn, maar kunnen zij deze kennis gebruiken om een ultieme alles-in-één luidspreker te bouwen?

PLiXiR Elite BAC 1000 MKII power conditioner – Kon het nóg schoner?

Het in Singapore gevestigde PLiXiR is opgericht in 2016 en heeft in zijn bestaan uitstekend presterende stroomproducten geproduceerd. In een eerdere review heb ik de BAC 1000 stroomfilter besproken en deze presteerde erg goed tijdens de luistertesten. Dit jaar introduceert eigenaar en oprichter James Soh zijn nieuwe tweede generatie BAC-modellen. De redactie ontvangt net na de zomer de BAC 1000 MKII. Deze stroomfilter functioneert volgens het inmiddels beproefde ‘true balanced’principe en heeft op diverse gebieden verbeteringen ondergaan ten opzichte van zijn voorganger. Om deze verschillen zelf te ervaren heeft de Nederlandse importeur Audio-Essence me naast de nieuwe BAC 1000 MKII eveneens een BAC 1000 van de eerste generatie meegegeven, waardoor ik beide modellen eerlijk met elkaar kan vergelijken.

Dr. Feickert Volare platenspeler (deel 1) – Drieluik: Modern classic opgewaardeerd

Muziekliefhebbers zoals u en ik zijn altijd op zoek naar verbeteringen in de audioketen waarmee we onze albumcollectie met een zo hoog mogelijke beleving kunnen ervaren. Ditmaal richten we ons samen met de Nederlandse importeur Music2 op het upgradeproces van platenspeler tot aan de (voor)versterker. In dit upgradeproces nemen we twee upgrade-stappen en deze bespreken we in een drieluik. In deze eerste uitgave starten we met de set zelf.

Triangle Capella – Stijlvol en zonder gedoe muziek

Voor het eerst maakt Triangle zijn hifi-speakers actief, zonder daarbij alles waar het merk voor staat uit het oog te verliezen. Een WiSA-verbinding zorgt voor een hifi-waardige ervaring, terwijl een centrale hub tv-audio en streaming op het menu zet. En die Franse flair is zeker niet vergeten!

Sonoro MEISTERSTÜCK Gen 2 – Alles-in-één met premium kwaliteit

In deze review bekijken we de Sonoro MEISTERSTÜCK Gen 2, een alles-in-één-apparaat met tal van mogelijkheden en een klassiek design. De Sonoro MEISTERSTÜCK is meer dan alleen een audiosysteem. Dit all-in-one apparaat combineert krachtig geluid met een klassiek doch tijdloos design, tal van verbindingsmogelijkheden en moderne aanvullingen zoals een app en kamercorrectie.

INTERVIEW

Peter Lyngdorf (Radiant Acoustics) – “Het moest iets anders zijn dan de rest”

Met de Clarity 6.2 is hifi-wereld niet enkel een opmerkelijke speaker rijker, maar komt er ook een nieuw merk bij. Achter Radiant Acoustics zit echter een heel vertrouwd gezicht: Peter Lyngdorf. Ik sprak de Deense hifi-entrepreneur bij uitstek bij de voorstelling van het merk en de speaker in HiFi Klubben Amsterdam. Wat blijkt? Het DNA van het nieuwe merk is doorspekt met Lyngdorfs vroegere successen.

Arab Strap

Arab Strap is een Schotse band, opgericht in 1995 in Falkirk, bestaande uit het duo Aidan Moffat (vocaliste en drummer) en Malcolm Middleton (multi-instrumentalist). Bekend om hun unieke mix van indie rock en folk, combineren ze een intieme, vaak melancholische songwriting met atmosferische en soms experimentele geluiden. De teksten zijn vaak eerlijk en rauw, waarin thema’s als liefde, verlies en het alledaagse leven worden verkend.

OVERVIEW: 13 fantastische cd-spelers – Op een rij…

Vorig jaar signaleerde ik in Music Emotion al de ontwikkeling dat tal van belangrijke fabrikanten nieuwe cd- en sacd-spelers op de markt introduceerden. Deels om te profiteren van een vervangingsmarkt, maar ook omdat in toenemende mate muziekliefhebbers niet altijd warmliepen voor streaming. Anno 2024 zet die tendens zich voort. Prachtige nieuwe spelers verschijnen op de markt, en beter dan ooit. Hierdoor klinken al bestaande cd- en sacd-verzamelingen ook veel mooier en gedetailleerder. En daar komt nog wat bij: de hedendaags geproduceerde cdís en sacdís zijn ook beter. In de studio zijn de 44.1 kHz / 16-bit opnametechnieken al lang met pensioen en wordt veelal 48 kHz / 24-bit gebruikt. Het is niet voor niets dat enkele fabrikanten nu zelfs openlijk durven te zeggen dat zij het optische schijfje nog steeds tot een van de best klinkende media rekenen. Er is volop keuze in kwaliteit, wij zetten dertien mooie nieuwe spelers voor u op een rij.

PRODUCTNEWS

Reference Sounds Matrix Audio M Series

Goldring GR3

REVIEWS

Muziektips Ruud Jonker en Theo Wubbolts – Diverse (sa)cd/lp-recensies

SHOW

Audio Show iEar’ 2024 – Mooiste en leukste show

Audio Show iEar’ 2024 is de 9e editie van ís lands mooiste en leukste audio show en biedt veel van het beste wat er op de audiomarkt verkrijgbaar is. Een prachtige gevarieerde mix van toegankelijke en betaalbare audioapparatuur tot en met exclusieve topproducten. Plaats van handeling is het Koning Willem II Stadion in Tilburg. Een fantastische locatie met genoeg parkeergelegenheid en eenvoudig bereikbaar is via de naastgelegen A58 of met de gratis pendeldienst vanaf Tilburg CS.

REPORT: Fabrieksbezoek DALI – Tijd om te tonen wat we kunnen

Voor de lancering van een nieuwe hoofdtelefoon en een reeks premiumluidsprekers nodigde DALI ons uit voor een bezoek aan hun fabriek in Denemarken. Daar zagen we nieuwe luidsprekers én een high-end hoofdtelefoon. Heel andere producten, maar wel gebouwd via dezelfde DALI-principes.

