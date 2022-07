Google Nest Hub: alles wat je moet weten over dit slimme display

Dit is de Google Nest Hub

De Google Nest Hub is in feite een slimme speaker zoals de Google Nest Audio en de Google Nest Mini, maar dan voorzien van een display van 7-inch. De Nederlands sprekende Google Assistent is ook op dit apparaat aanwezig en dat betekent dat je wederom vragen kunt stellen en je smarthome kunt bedienen met je stem. Daarnaast krijg je nu echter ook visuele informatie te zien. Vraag je om het weerbericht? Naast een antwoord via de speaker dat de Google Assistent je geeft, krijg je ook meteen visuele informatie te zien over het weer van de komende dagen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld recepten inzien, een YouTube-video starten en op het display bekijken, je smarthome bedienen via het touchscreen op de Google Nest Hub en zelfs een Netflix-serie bekijken.

Het display van de Google Nest Hub zorgt ervoor dat we zo’n apparaat een smart display, of slim display, noemen. Het heeft alle functies die je kent van de Google Home/Nest-speakers, maar dan tevens met een visuele weergave. Wil je weten hoe hoog de Martinitoren in Groningen is? Je vraag verschijnt als tekst in beeld, dus je kunt meteen controleren of het goed is gegaan. Vervolgens krijg je antwoord via de speaker en krijg je ook een plaatje te zien van de Martinitoren met de tekst dat deze 97 meter hoog is. Leuk is ook om het slimme display met kinderen te gebruiken. Vraag: Wat voor geluid maakt een koe? De Google Assistent geeft het koeiengeluid en laat ook meteen een plaatje van een koe zien. Zo kunnen kinderen spelen en leren tegelijk. En het werkt niet alleen met dieren, maar met vrijwel alles wat in je opkomt qua vragen.