Monitor Audio Platinum 3G

De Platinum Series 3G high-end speakerlijn van het Britse Monitor Audio is het hoogtepunt van baanbrekende akoestische innovaties, samengebracht in een aantal vakkundig vervaardigde ontwerpen die de rijke erfenis van de Platinum Series vieren. Het assortiment versterkt de verdiende plaats van Monitor Audio binnen de high-end, premium luidsprekerruimte en vertegenwoordigt een puurheid van geluid en design die prachtig met elkaar verweven zijn.

Monitor Audio Hyphn

Hyphn is anders dan alles wat Monitor Audio, of wie dan ook, ooit heeft gemaakt. Een statement van een vlaggenschipluidspreker, bedacht en ontwikkeld op basis van een R&D-filosofie van het handhaven van een evenwicht tussen ontwerp en technologie, die Monitor Audio haar transparante ontwerpfilosofie noemt. Als resultaat van vijf decennia aan kennis en innovatie levert Monitor Audio Hyphn een dramatisch verbeterde luisterervaring, met een visueel opvallende aanwezigheid.

Pathos & Transrotor

Andere pur-sang analoge high-end hifi merken in het pakket van Monitor Audio Nederland zijn het Duitse Transrotor, volledig gespecialiseerd in draaitafels en het Italiaanse Pathos, geheel gespecialiseerd in buizen versterkers. Ideale ingredienten om twee schitterde demonstratiesystemen samen te stellen en waar ook de nodige aandacht naar uit zal gaan.

iEar’ invites: Monitor Audio – 29 & 30 maart

Graag nodigen we je uit voor een high-end Monitor Audio ervaring ondersteunt met Pathos en Transrotor op vrijdag 29 maart (sessies om 14:00 en 19:00 uur) en zaterdag 30 maart (sessies om 11:00 uur en 14:00 uur) bij iEar’ in Tilburg. Elke sessie duurt ca. 2 uur. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via deze link.