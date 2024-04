Review: Primare R15 – Verleidelijke phonovoorversterker

Lagom

Bij toestellen vanaf 1.000 euro kom je wel eens gebalanceerde aansluitingen tegen. Dat is bij de Primare R15 niet het geval. Trouw aan de ‘maak het niet moeilijk’ lagom-filosofie van het merk is er gekozen voor eenvoud qua aansluitingen. Op vlak van MC-loading heb je via dip-schakelaars aan de achterzijde een ruime zes opties. Ze veranderen is niet moeilijk, maar deze type schakelaars en hun plaatsing maakt het wel net iets lastiger om zaken te veranderen. Daarover klagen ga je echter enkel doen als je regelmatig nieuwe elementen uitprobeert of per se wil experimenteren met de loading.

De subsonische filter en de vier gain-niveaus pas je wel snel aan via tuimelschakelaars. Trigger-aansluitingen zijn er ook, om de Primare in te schakelen samen met je stereoversterker. Handig, want de R15 heeft wel enkele tellen nodig om op te starten.

Intern is de R15 even indrukwekkend. Wat opvalt, naast de zeer cleane PCB-opbouw, is de zorg genomen bij het voedingsgedeelte. Het is een forse voeding, op gepaste wijze afgezonderd van de circuits die het signaal van de platenspeler versterken. Zo hoort het ook, met name als je rekening houdt met hoe zwak de signalen van een cartridge wel zijn. Dat maakt ze bijzonder gevoelig voor interferentie.