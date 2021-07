Review: Nest Audio – WiFi-speaker met beter geluid en Google Assistant

Design

Waar de Nest Hub en Nest Mini nog voor een deel van een stoffen bekleding voorzien waren heeft Google er bij de Nest Audio voor gekozen om alleen maar stof te gebruiken. Er is, afgezien van de onderzijde en een schuifje op de achterzijde geen glad kunststof meer waar te nemen. Het is dan ook een eenvoudig ogende, strakke speaker geworden. Qua kleur heb je de keuze uit grijs en zwart, maar van de stoffen afwerking moet je houden. Het staat je aan of niet. Door de sobere en eenvoudige afwerking valt de speaker wel eenvoudig weg in het interieur. Enig nadeel van al dat stof is dat het minder eenvoudig schoon te maken is, mocht er iemand met vieze vingers aanzitten.

Een positief punt aan het design is het schuifje achterop waarmee de microfoon direct uitgezet wordt. Geen software-knop maar een hardware-knop waarmee je privacy gewaarborgd wordt. Dat is ook de enige knop die we terugzien, want de bedieningsknoppen zijn verstopt achter het stof aan de bovenzijde van de speaker. Door op de hoeken te tikken verhoog of verlaag je het volume, en door in het midden te tikken start of pauzeer je de muziek.