Govee lanceert AI Sync Box Kit 2 en Neon Rope Light 2

Govee gaat gebruikmaken van kunstmatige intelligentie in de nieuwe producten waar met name gamers weer goed mee uit de voeten kunnen en helemaal ondergedompeld worden in meekleurende verlichting bij de actie op het scherm. Zo is daar de tweede generatie van de Govee Sync Box Kit. De Govee AI Sync Box Kit 2 komt met een RGB strip, twee staande lichttorens en een HDMI Box dat de content op het beeldscherm moet analyseren en vervolgens naar de strip en lichttorens brengen. Je kunt makkelijk een pc aansluiten op de HDMI Box, maar ook verbinden met je televisie voor bijvoorbeeld je spelcomputers. Nieuw in de tweede generatie is HDMI 2.1-ondersteuning, ondersteuning voor 8K-schermen en 4K 120Hz. Je kunt dit apparaat integreren binnen Govee Home, maar ook met Alexa, Google Assistant en, via een update, ook met de nieuwe smarthomestandaard Matter. Deze update moet later dit jaar gelanceerd worden.

Wat heeft kunstmatige intelligentie er nu precies mee te maken? Govee spreekt over CogniGlow AI en AI Lighting Bot. De eerste moet veel beter in staat zijn om de actie op het scherm te vertalen naar de lichteffecten, terwijl de AI Lighting Bot helpt met het opzetten van de lampen. De nieuwe AI Sync Box Kit moet daarnaast jouw prestaties herkennen. Heb je een potje Fortnite gewonnen? Dat reageren de lampen daar op. Loop je schade op? Dan zie je dat ook door middel van de verbonden verlichting.

Neon Rope Light 2

Ook nieuw is de Neon Rope Light 2. Dit is een flexibele lichtslang van siliconen die je in alle vormen kunt buigen. Zo maak je je eigen tekening op de wand. De app vertaalt jouw creatie automatisch, zodat je in de Govee Home-app kunt zien wat je gemaakt hebt en makkelijk jouw creatie kunt bedienen.

Prijs en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend, maar beide producten moeten in de eerste helft van 2024 verschijnen. Meer informatie vind je op de website van Govee.