Nest Hub van eerste generatie ontvangt nieuw besturingssysteem

Steeds meer eigenaars van de eerste generatie Google Nest Hub ontvangen een update die het huidige besturingssysteem vervangt op de slimme speaker. Het gaat nu ook om mensen die niet deelnemen aan het previewprogramma van de zoekmachinegigant. Het gaat om het Fuchsia OS.

Nest Hub krijgt Fuchsia OS

Sinds mei dit jaar is het langontwikkelde Fuchsia OS dan eindelijk gelanceerd. Dit is het besturingssysteem van Google dat niet gebaseerd is op Linux. Het eerste apparaat dat de update toen kreeg, was de Nest Hub uit 2018. Daardoor werd dat systeem officieel van het Cast OS gehaald, terwijl er voor gebruikers niets veranderd.

Destijds was de update alleen beschikbaar voor de mensen die zich aangemeld hadden voor het previewprogramma van Google. Met dat programma kunnen gebruikers vrijwillig nieuwe functies testen die uitgerold worden. Mettertijd nam het aantal Nest Hubs met het Fuchsia OS geleidelijk aan toe, terwijl Google een stevige vingers aan de pols hield en controleerde of alles goed ging.

Nu is duidelijk dat er meer en meer apparaten het Fuchsia OS krijgen. Dat blijkt uit een ondersteuningspagina die online staat. Het gaat om apparaten binnen het previewprogramma en daar buiten. Wanneer je Nest Hub draait op firmwareversie 1.52.260996, dan heb je het Fuchsia OS. De update wordt nu uitgerold. Binnen enkele dagen zal het apparaat bij jouw in huis dus met een ander besturingssysteem werken.

Aan het gebruik merk je er echter niets. Er zitten geen noemenswaardige verschillen tussen het Fuchsia OS en Cast OS. Wellicht merk je dat het systeem wat sneller is, maar daar zal het bij blijven.