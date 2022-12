Het jaar 2022 op het gebied van smarthome kunnen we omschrijven als een hersteljaar. Nog altijd proberen te herstellen van Covid-19 en de bijbehorende chiptekorten speelt ook de economie nu een grote rol. Het resultaat is dat fabrikanten minder slimme producten op de markt hebben gebracht dan in eerdere jaren.

Voor de consument maakt dat verder niet uit. Smarthome is bezig aan een grote opmars. We vinden inmiddels smarthome-apparaten bij 57 procent van alle Nederlandse huishoudens. Ter vergelijking, in 2021 bedroeg dit nog 52 procent en in 2020 42 procent. Inmiddels hebben we al voor 5,2 miljard euro aan slimme apparaten in huis, waarbij naast slimme verlichting en beveiligingsapparaten ook robotstofzuigers, slimme wasmachines en slimme vaatwassers erg populair zijn. Dit blijkt uit de zesde editie van de Smart Home Monitor dat is uitgevoerd door Multiscope.

Ben jij inmiddels druk bezig om het slimme huis van je dromen te realiseren? In 2022 hebben we weer diverse mooie producten kunnen testen die je direct binnen je smarthome kunt opnemen. In dit artikel geven we je een overzicht van de beste smarthome-producten van 2022. De onderstaande slimme producten zijn als beste getest in onze reviews.