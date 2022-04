Installatie en de app

Voordat we beginnen met installeren is het eerst zaak om de app van D-Link te downloaden. De app heet mydlink en is beschikbaar voor Android en iOS. Maak een account aan en voeg een product toe. Steek de stekker (met gelukkig een lang snoer) in het stopcontact en de camera wordt al snel gevonden middels Bluetooth Low Energy 5.0. Dat gaat erg soepel. Vervolgens komt er een firmware-update en dat heeft zeker 20 minuten geduurd. Uiteindelijk was ook dat klaar en konden we van start gaan.

Je kunt de camera ophangen aan de muur met het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Een achterwandje boor en schroef je vast en de camera klik je er op. Ook worden er tiewraps meegeleverd voor als je de camera aan een paal wil bevestigen. Dat laatste ziet er niet zo fraai uit, maar het werkt wel. Ook bevestiging aan het plafond is mogelijk. Je kunt overigens kiezen of je de camera via wifi wil verbinden of via een ethernetkabel. Allerlei regenbestendige dopjes en verloopstukjes worden meegeleverd, dus dat je de keuze hebt is altijd mooi meegenomen.

Het is alweer een tijdje geleden dat wij de mydlink-app hebben gebruikt. De laatste keer dat ik met deze app aan de slag ben geweest was twee jaar geleden bij de review van de D-Link Smart Full HD en Mini Full HD Wi-Fi Camera. Eén van de grootste minpunten toen was de veel te omslachtige app. En ik was dan ook blij verrast dat de app een volledige make-over heeft gekregen. Het is nog niet perfect, maar wel vele malen overzichtelijk en duidelijker.

In de vorige app waren er altijd meerdere wegen die naar Rome leiden, waardoor je al snel het overzicht kwijt was. Dat is dit keer gelukkig veel beter voor elkaar met deze nieuwe uitvoering van de mydlink-app. Toch heeft het wel een leercurve, omdat het echt heel anders werkt dan de apps van bijvoorbeeld Eufy Security of Ring. Globaal heb je dit keer een ‘aan’ en een ‘uit’ die je bij Automatisering kunt instellen. Bij uit gaat de camera in de privacymodus, bijvoorbeeld als je thuis bent en doet de camera eigenlijk helemaal niets. Bij ‘aan’ kun je zelf gebeurtenissen aangeven wanneer de camera in actie moet komen, bijvoorbeeld het detecteren van personen, voertuigen of overige beweging, het geluid van gebroken glas of geluid boven de 80 dB. Hier kun je vervolgens acties aan koppelen, waaronder pushmeldingen, opnames en het automatisch inschakelen van de sirene.

Jammer is dan wel dat de app toch nog weer opnieuw het wiel probeert uit te vinden door naast automatisering ook met scenes te komen waar je een status als Home, Weg of Slapen kunt instellen. Hier gebruik je in feite weer dezelfde automatiseringsregels, maar kun je eventueel extra D-Link producten als een slimme schakelaar ook tegelijk gebruiken. Bij thuiskomst kan de camera dan naar de privacymodus en gaan de lampen via de slimme schakelaars van D-Link dan bijvoorbeeld automatisch aan. Toch voelt het wederom een beetje dubbel in de app. Handig is wel de optie voor geofencing die je hier vindt. Zo kan de camera automatisch beveiligen wanneer jij het huis verlaat en weer terug naar de privacymodus wanneer je thuiskomt. Zo heb je de werking van de camera volledig geautomatiseerd.

Voor de camera zelf zijn er diverse instellingen te wijzigen. Van de bewegingsdetectie tot de resolutie en van de automatische tracking tot de sirene. De apparaatinstellingen zelf zijn allemaal erg duidelijk in de vernieuwde app. Het is daarom ook jammer dat de automatisering en scene nog net dat laatste stukje gebruiksvriendelijkheid missen. We moeten wel eerlijk toegeven dat het met reuzestappen vooruit is gegaan ten opzichte van de vorige app.