Gebruik

In de praktijk toont de Nuki Smart Lock Pro (Gen 5) zijn kracht. De bediening via de app verloopt vlekkeloos en snel. Wat betreft het geluid: het slot is misschien iets minder luid dan voorgaande modellen, maar in onze ervaring is het verschil minimaal. Je hebt wel de keuze om het slot langzaam of snel te laten werken, met iets minder of meer geluidsproductie tot gevolg, al is ook dit verschil niet groot. Wel lijkt het slot sterker en de deur sneller of eenvoudiger te openen, wat de algehele gebruikerservaring ten goede komt.

Een van de belangrijke pluspunten is de Matter-integratie. Het slot is binnen een minuut toegevoegd aan bijvoorbeeld Homey en kan vervolgens direct binnen flows gebruikt worden. Dit opent deuren (letterlijk) naar uitgebreide automatiseringsmogelijkheden binnen je smarthome. De wifi-verbinding bleek tijdens onze testperiode eveneens zeer stabiel te zijn, wat essentieel is voor een betrouwbare werking op afstand.

Een klein nadeeltje is het opladen. Nuki heeft gekozen voor een eigen (magnetische) stekker, wat betekent dat je deze niet kwijt kunt raken. Waar voorheen USB-C de standaard was, moet het slot nu in zijn geheel van de deur afgehaald worden om op te laden (of middels een powerbank aan de deur). Gelukkig is het slot wel binnen twee uur volledig opgeladen en gaat de batterij maanden mee, afhankelijk van het gebruik.