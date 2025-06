Met of zonder voorversterkerfunctie

Mooi en best bijzonder is dat de MS-1P in twee varianten wordt aangeboden. Want naast de uitgebreide variant die ik hier heb staan, bestaat er ook een ‘kalere’ en € 1.600,- prijsgunstiger MS-1. Het verschil is dat de MS-1P als extra is voorzien van een hoogwaardige voorversterker. Hierdoor heeft de ‘P’ naast een vaste analoge XLR-uitgang, ook nog twee paar door de voorversterker aangestuurde variabele XLR en RCA-uitgangen. Het voordeel van de MS-1 is dan op zijn beurt, dat je naast het enkele paar vaste XLR-aansluitingen, ook nog een paar RCA-uitgangen beschikbaar hebt. Wat de MS-1P betreft (waarbij de P natuurlijk voor ‘pre’ staat), is dat de volumeregeling geen standaardoplossing blijkt te zijn. Zo maakt mijn testapparaat van een zogenaamde spanningsdeler-volumeregeling gebruik en dat is feitelijk een weerstandsnetwerk. In de praktijk gaat het hier om vier hoogwaardige volumeregelaars die ieder bestaan uit 64 precisieweerstanden met een nauwkeurigheid van 0,001 dB.

Deze worden om hun beurt aangestuurd door 32 volledig afgesloten relais, die snel kunnen worden geschakeld door een computer. Deze regelmethode biedt niet alleen een zeer goede geluidskwaliteit, maar zorgt ook voor een uitstekende consistentie en gelijkheid tussen beide kanalen. Hoewel ik zelf best geïrriteerd kan raken van constant ratelende relaisbanken (zeker omdat ik vaak mijn afluisterniveau per album of nummer bij wil regelen), is de hier gekozen oplossing inderdaad prettig op de achtergrond en dat zelfs bij regelmatige volumeveranderingen. Het totaalplaatje wordt tenslotte voor beide varianten gecompleteerd door de aanwezigheid van dubbel paar analoge lijningangen (1x RCA en 1x XLR), terwijl er zelfs RCA-aansluitingen voor de standaard ingebouwde Phono MM en MC phonotrap aanwezig zijn. Wel moet worden vermeld dat deze precaire signalen eveneens meteen worden omgezet naar digitale audiodata middels een hoge precisie analoog naar digitaal converter. Maar ik ken ook de nodige merken en modellen waar dat prima bij gaat. De luistertest zal het bewijs geven hoe Matrix Audio deze proeve doorstaan.