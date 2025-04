Bowers & Wilkins introduceert Px7 S3

Het ontwerp en profiel van Px7 S3 zijn afgestemd op comfortabel, langdurig luisteren, met een duidelijk slankere vorm dan eerdere modellen. Ook de nieuwe carry case is compacter en past gemakkelijker in een tas. Door de nieuwe hoofdband en het opnieuw ontworpen armmechanisme sluit de hoofdtelefoon nog beter aan op je hoofd, terwijl de luxe oorkussens met verbeterd traagschuim je oren comfortabel omsluiten, ongeacht hoe lang je luistert.

De geluidsprestaties van Px7 S3 zijn sterk verbeterd ten opzichte van zijn voorganger Px7 S2e. Bijna elk element in het ontwerp is nieuw: de 40mm biocellulose drivers hebben een opnieuw ontworpen en verbeterd chassis, spreekspoel, ophanging en magneet, waarbij alleen het conusmateriaal is overgenomen van de vorige generatie hoofdtelefoons. De volledig opnieuw ontworpen drivers verlagen kleuring en vervorming nog verder en verbeteren de resolutie en dynamiek. Net als voorheen zijn de drivers zorgvuldig gepositioneerd ten opzichte van de oren van de luisteraar voor een constante afstand vanaf elk punt over het oppervlak van elke driver tot elk oor en daarmee een beter geluidsbeeld en een meer ruimtelijk stereogeluid.

Voor het eerst in een over-ear hoofdtelefoon van Bowers & Wilkins worden de hoge-resolutie drivers aangedreven door een speciaal ontworpen, discrete hoofdtelefoonversterker. Deze toevoeging zorgt voor merkbaar meer schaal en energie in het geluid. Ook biedt de Px7 S3 zowel aptX Adaptive 24/96 draadloze technologie als Qualcomm’s aptX Lossless. Beide technologieën optimaliseren automatisch de draadloze muziekoverdracht vanaf compatibele telefoons, tablets en computers, voor de best mogelijke geluidskwaliteit bij hi-res streaming via diensten als Qobuz en TIDAL – die rechtstreeks vanuit de Music-app beschikbaar zijn.

Dit wordt ondersteund door krachtige, door Bowers & Wilkins ontwikkelde DSP (Digital Signal Processing) voor een 24-bits / 96 kHz geluidskwaliteit met hoge resolutie. Ook analoge audio-aansluitingen van 3,5 mm worden ondersteund, evenals USB-C met hoge resolutie, zodat de voordelen van Px7 S3 ook beschikbaar zijn voor wie een computer of een compatibel mobiel apparaat, waaronder de nieuwste generatie iPhones, als signaalbron gebruikt. Beide types kabel zitten in de carry case die bij de hoofdtelefoon wordt meegeleverd.

Volgens de engineers van Bowers & Wilkins beschikt Px7 S3 over de krachtigste en meest effectieve actieve ruisonderdrukking die het merk ooit heeft ontwikkeld. Zoals altijd zorgt de gekozen benadering ervoor dat ongewenste ruis effectief wordt onderdrukt zonder concessies te doen aan de muzikaliteit van de uitvoering. De Px7 S3 heeft acht over de oorschelp verdeelde microfoons die samenwerken voor de beste resultaten. Twee microfoons meten de output van elke driver. Vier microfoons, aan tegenovergestelde uiteinden van elke oorschelp geplaatst voor optimale dekking, monitoren omgevingsgeluid van buitenaf en de laatste twee microfoons zorgen voor ongekend heldere gesprekken. Tijdens telefoongesprekken wordt ongewenste ruis effectief onderdrukt door de nieuwste generatie spraakverwerkingstechnologie, ADI Pure Voice. Alle acht microfoons werken met de ruisonderdrukkings- en voice-processing-technologieën samen zodat gesprekken altijd helder klinken, waar je ook bent.

Met een batterijduur van 30 uur bij ingeschakelde ruisonderdrukking, kan de Px7 S3 de hele dag muziek afspelen op één enkele lading. Bovendien is een snelle oplaadbeurt van 15 minuten al voldoende voor tot zeven uur extra luistertijd. Net als alle bestaande generaties hoofdtelefoons en oordopjes van Bowers & Wilkins is de Px7 S3 met de Music-app van Bowers & Wilkins te configureren en te bedienen. Ook nu hebben beide oorschelpen fysieke knoppen zodat je ook zonder de Music-app de volledige controle hebt.

De Px7 S3 is verkrijgbaar in drie afwerkingen: Anthracite Black, Indigo Blue en Canvas White, elk met bijpassende details. De hoofdtelefoon is vanaf 24 april te koop voor €429.