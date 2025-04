Streamingtips #17 – You, Havoc en Andor

You (Netflix)

You gaat zijn laatste seizoen in op Netflix. De bijzondere serie over een boekenwurm die een gevaarlijke stalker blijkt te zijn, heeft ons jarenlang beziggehouden, maar nu stopt het voor hoofdpersonage Joe, gespeeld door Penn Badgley (Gossip Girl). De beste man is inmiddels al met veel vrouwen bezig geweest, maar wat gaat hij doen in het laatste seizoen? Het vorige seizoen zagen we Joe verder gaan dan hij ooit is gegaan en we zien nu of het nog erger kan. En vooral, of hij er echt maar weg mee blijft komen.