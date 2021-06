De afgelopen maanden waren vreemde tijden. Door Covid-19 en de vele beperkingen voor de maatschappij moesten we het vooral thuis gezellig maken. Uit onderzoek van GfK en de Smart Home Society bleek dat smarthome in 2020 daardoor een enorme vlucht heeft genomen qua populariteit. Voor smarthome was 2020 dan ook een mooi jaar en deze trend zien we verder doortrekken in 2021. De afgelopen periode hebben we weer vele mooie producten mogen testen. In dit overzicht geven we je de beste smarthome-producten van 2021.

In het overzicht van de beste smarthome-producten van 2021 kijken we naar de best geteste producten in diverse categorieën op het gebied van smarthome. We kijken niet alleen naar 2021, maar ook naar producten die eerder zijn verschenen en ook in 2021 nog altijd tot de top behoren. Wil je starten met een smarthome? De producten in dit overzicht van beste smarthome-producten van 2021 moeten je al flink op weg helpen. Zo geven we je meteen een koopgids van 2021 op het gebied van het slimme huis. Welke producten hebben de laatste tijd het cijfer 9 of hoger gescoord?