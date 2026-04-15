Dat analoge negatieffilm nog volop in leven is bewijst het regelmatig uitkomen van nieuwe emulsies. Twee treffende voorbeelden hiervan zijn de Harman RED 125 Redscale en de Phoenix II. De Redscale is een experimentele negatieffilm die stoeit met rode tinten en een soort apocalyptische look. De Phoenix II is een charmante kleurenfilm met zo zijn aparte creatieve kanten. Beide films zijn bedoeld voor de analoge spiegelreflex- en compactcamera. Gedigitaliseerde beelden kunnen een opmerkelijke en verrassende bijdrage leveren aan videofilms.
Het Britse Harman Technology is een leidende firma op het gebied van analoge fotografische films, papieren en bij behorende chemicaliën. Een aantal van hun emulsies zijn geliefd voor de net weer eens iets andere creatieve fotografische weergave en filmische look. De naam Harman is minder bekend dan Ilford, dat onder dezelfde firma valt.
Harman RED 125 redscale
Wat is nu een analoge redscale negatief film? Dat is een emulsie waarbij de volgorde van de boven elkaar liggende kleurlagen in de film is omgekeerd. Rood ligt nu boven in plaats van blauw. Dat heeft tot gevolg dat de rode tinten de overhand krijgen en blauw naar de achtergrond verdwijnt. Ook ontbreekt er een anti-halatielaag. Door deze analoog chemische aanpassingen ontstaan oranjerode apocalyptische of surrealistische effecten. Uitdagend om eens lekker mee te gaan experimenteren.
De film heeft een aanbevolen lichtgevoeligheid van ISO 125. Daar kan de foto/cinegaaf echter eens lekker van afwijken door een stop onder of over te belichten. Zulks heeft grote gevolgen voor het te bereiken effect. Het ontwikkelingsproces is kleur C-41. Gebruik deze film bij voorkeur in zonnige omstandigheden. Schaduwen vereisen een langere belichtingstijd. Spotmeting valt aan te bevelen want bij een minder nauwkeurige overal belichting kan de film korrelig uitpakken. Tevens kunnen bij een onjuiste belichting de oranjerode tinten bruin worden weergegeven. Binnenshuis en tijdens bewolkt weer pakken de rode en oranje tinten minder helder uit.
Volgens importeur Transcontinenta kan je experimenteren met een ISO-belichting van 50-400. In het algemeen geldt:
• Onderbelichting – Grovere korrel, opvallende schaduwen en diepe roodtinten
• Normale belichting – Normale korrel, zachtere schaduwen, consistente oranje tinten
• Overbelichting – Fijnere korrel, heldere en contrastrijke beelden, variërende tinten
Een uitgebreide datasheet van Harman geeft een verdere toelichting. De Harman RED 125 redscale-film doet het creatief goed bij landschappen, architectuur en warme portretten. Voor de apocalyptische blik komen vervallen gebouwen, ruïnes en industrieterreinen in beeld.
Phoenix II 200 kleurenfilm
De Harman Phoenix is een analoge kleurennegatieffilm met een eigen karakter. Heel geschikt voor de wat meer experimentele fotografie en still filmlook cinematografie. Er was al een Phoenix I die aardig aansloeg, doch het kan altijd beter dacht Harman. Volgens importeur Transcontinenta gooit de Phoenix I flink hoge ogen bij deze volledig herontwikkelde kleurenfilm van de tweede generatie. Vanaf de basis opgebouwd met nieuwe kleurstoffen, couplers en een innovatieve experimentele laagstructuur. Dit resulteert in een fijnere korrel, scherpere resultaten, beter contrast en een groter belichtingsbereik. Phoenix II biedt een verfijndere kleurweergave, maar behoudt tegelijkertijd het creatieve karakter en de analoge ziel die het origineel zo geliefd maakten bij fotografen wereldwijd. Deze claim kunnen wij wel beamen. Het blijft echter allemaal een kwestie van smaak en het gekozen opnamedoel.
De optimale belichting varieert van 100-200 ISO. Het ontwikkelproces is C-41. Je kunt volgens de bijsluiter ook experimenteren met E6 en ECN2. Verder benadrukt Harman de nu betere prestaties bij het inscannen, zowel in de ontwikkelcentrale als bij de thuisscanner.
In de praktijk valt de nieuwe Phoenix II 200 kleurenfilm op door scherpe en gedetailleerde beelden bij een mooie korrel. Sommigen zullen die korrel wellicht te uitgesproken vinden. Anderen waarderen deze korrel juist om hun foto/cinematografische effect. Het dynamisch bereik is duidelijk groter geworden met beter doortekende hoge lichten en schaduwen. Voor de filmmaker lekker creatief analoog met levendige kleuren en de klassieke filmlook. Deze Harman Phoenix II 200 emulsie is te koop als 35mm cassette 36 opnamen en 120 rolfilm.
Samenvattende een unieke look voor landschappen, portretten, creatieve projecten en straatfotografie.
Conclusie
Beide Harman analoge negatieffilms zijn interessant voor de creatieve foto/cinematograaf die weer eens wat anders wil. Zij geven effecten, kleurweergave en korrel die je niet gauw digitaal evenaart. En het echte analoge gevoel valt natuurlijk niet te versmaden. Voor de videomaker goed in te scannen en met AI te animeren.
Prijzen & Info
Harman RED 125 redscale € 14,99
Harman Phoenix II 200 35mm € 15,49
Transcontinenta, www.transcontinenta.nl
