Harman RED 125 redscale

Wat is nu een analoge redscale negatief film? Dat is een emulsie waarbij de volgorde van de boven elkaar liggende kleurlagen in de film is omgekeerd. Rood ligt nu boven in plaats van blauw. Dat heeft tot gevolg dat de rode tinten de overhand krijgen en blauw naar de achtergrond verdwijnt. Ook ontbreekt er een anti-halatielaag. Door deze analoog chemische aanpassingen ontstaan oranjerode apocalyptische of surrealistische effecten. Uitdagend om eens lekker mee te gaan experimenteren.

De film heeft een aanbevolen lichtgevoeligheid van ISO 125. Daar kan de foto/cinegaaf echter eens lekker van afwijken door een stop onder of over te belichten. Zulks heeft grote gevolgen voor het te bereiken effect. Het ontwikkelingsproces is kleur C-41. Gebruik deze film bij voorkeur in zonnige omstandigheden. Schaduwen vereisen een langere belichtingstijd. Spotmeting valt aan te bevelen want bij een minder nauwkeurige overal belichting kan de film korrelig uitpakken. Tevens kunnen bij een onjuiste belichting de oranjerode tinten bruin worden weergegeven. Binnenshuis en tijdens bewolkt weer pakken de rode en oranje tinten minder helder uit.

Volgens importeur Transcontinenta kan je experimenteren met een ISO-belichting van 50-400. In het algemeen geldt:

• Onderbelichting – Grovere korrel, opvallende schaduwen en diepe roodtinten

• Normale belichting – Normale korrel, zachtere schaduwen, consistente oranje tinten

• Overbelichting – Fijnere korrel, heldere en contrastrijke beelden, variërende tinten

Een uitgebreide datasheet van Harman geeft een verdere toelichting. De Harman RED 125 redscale-film doet het creatief goed bij landschappen, architectuur en warme portretten. Voor de apocalyptische blik komen vervallen gebouwen, ruïnes en industrieterreinen in beeld.