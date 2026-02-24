Nieuws Audio Luidsprekers

ArtSound breidt zijn aanbod uit met twee robuuste inbouwspeakers

24 februari 2026
De ArtSound MDC6.2 en MDC64.2 inbouwspeakers zijn beide bestand tegen vocht, zout en temperatuurschommelingen.

MDC6.2 MDC64.2 Artsound inbouwspeakers

Het Belgische bedrijf ArtSound heeft twee nieuwe modellen inbouwspeakers geïntroduceerd. De MDC6.2 en MDC64.2.  Beide speakers zijn ontworpen voor veeleisende omgevingen:  van wellnessruimtes en badkamers tot terrassen, kustprojecten en zelfs maritieme toepassingen. Beide modellen zijn bestand tegen vocht, zout en temperatuurschommelingen. Dankzij hun corrosiebestendige aluminium grille en robuuste ABS-constructie blijven ze langdurig betrouwbaar functioneren, ook in kustgebieden of op boten. De micaversterkte polypropyleen conus zorgt voor een heldere, gebalanceerde klank met minimale vervorming. Zelfs bij langdurig gebruik en wisselende temperaturen blijft de geluidsweergave stabiel en gecontroleerd. Ideaal voor professionele installaties waar consistentie cruciaal is. Speciaal ontwikkeld voor maritieme toepassingen functioneren deze speakers probleemloos in zoute en vochtige omgevingen. Perfect voor jachten, boten en kustprojecten waar betrouwbaarheid geen optie maar een vereiste is.
De ArtSound MDC6.2 is de compacte variant en is geschikt voor ruimtes tot ±40m². De ArtSound MDC64.2 heeft meer bereik en vermogen en is ideaal voor grotere ruimtes (tot ±50m²).

Prijzen en beschikbaarheid

De ArtSound MDC6.2 is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 109,00 per paar via de website.
De ArtSound MDC64.2 is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 129,00 per paar via de website.

 

