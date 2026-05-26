‘mooie’ vervorming

Oversturing

Bij de bovenstaande bespreking van vervorming is ervan uitgegaan dat er geen ‘oversturing’ van de versterker optreedt. Dat wil zeggen dat de versterker nooit meer vermogen heeft hoeven te leveren dan waar ‘ie toe in staat is. Maar bij luide passages kan oversturing optreden en dat leidt tot vervorming. Wat echter veel mensen zal verbazen is dat juist bij zachte gedeelten ook vervorming kan optreden, maar daarover later meer. Om met de oversturing te beginnen: het verschijnsel staat bekend als ‘clipping’, waarvan dan weer twee versies bestaan: ‘hard’ en ‘soft’ clippen. ‘Hard clipping’ treedt meestal op bij halfgeleiderversterkers. Elke versterker heeft een begrenzing qua amplitude aan zijn uitgang, gewoonlijk bepaald door de spanning die de voeding kan leveren. Als aan de uitgang een spanning zou moeten worden afgegeven die hoger is dan deze maximum amplitude, lukt dat niet en wordt de uitgangsspanning beperkt tot deze maximale waarde. Dan lijkt het alsof de top van de golf met een schaar is afgeknipt, zie figuur 2. Het zal weinig verbazing wekken dat ‘harde’ clipping gehoormatig zeer storend is, ook al omdat de versterker dan eigenlijk niet meer als versterker functioneert. Dan wordt bijvoorbeeld een triangel helemaal niet meer weergegeven als de Turkse trom de versterker ‘hard’ laat clippen.

Een andere term, die hiervoor dan ook vaak wordt gebezigd, is dat ‘de versterker in verzadiging’ wordt gestuurd. Als verzadiging optreedt, kan de versterker eigenlijk niets meer, daarom is het ook belangrijk hoe snel de versterker weer uit verzadiging komt, de zogenaamde ‘hersteltijd’. De ‘hersteltijd’ kan echter aanzienlijk langer zijn dan de duur van de eigenlijke oversturing zelf. De hersteltijd is een eigenschap die gewoonlijk niet gespecificeerd wordt, maar die wel een rol speelt voor de gehoormatige kwaliteit. Eigenlijk zou, zodra het ingangssignaal weer voldoende gedaald is, de versterker meteen weer uit verzadiging moeten komen. Maar in het interne circuit van de versterker kunnen ‘geheugeneffecten’ optreden, waardoor dit met muzieksignalen lang niet altijd het geval is en er daardoor een aanzienlijk langere tijd mee gemoeid kan zijn. Om dat te verduidelijken zal ik eerst wat van de technische achtergronden hiervan toelichten.

N.B. Veel versterkers gebruiken in meer of mindere mate terugkoppeling. De ’open-lus’ versterking beschrijft het gedrag van de versterker zonder terugkoppeling, de terugkoppellus is daarin niet gesloten, maar is nog open. Deze gegevens zijn voor de consument verborgen, maar deskundigen kunnen deze afleiden uit het schema, het ontwerp van de versterker. Als de terugkoppeling eenmaal is aangebracht (de normale bedrijfsconditie) is de lus ‘gesloten’. De reden om terugkoppeling toe te passen is dat terugkoppeling allerlei artefacten, zoals vervorming, onderdrukt en de bandbreedte van de versterker vergroot. Maar in de praktijk is gebleken dat terugkoppeling geen Haarlemmerolie is en zelf ook narigheid kan introduceren. Op fora woedt dan ook al jaren een bijna religieuze discussie over terugkoppeling. Helaas is de situatie niet zwart-wit, net zo min als je kunt stellen dat honden goed of slecht zijn. Een St. Bernard en een rottweiler zijn allebei honden, maar er is wel een groot verschil. Meer detail is te vinden in een artikel op www.temporalcoherence.nl waar dit diepgaand wordt besproken.

Dat de hersteltijd vaak langer is dan de duur van de oversturing kan worden veroorzaakt omdat intern in de versterker geheugen-effecten op kunnen treden. Dat zit zo: iedere versterker heeft een beperkte ‘open-lus’ bandbreedte en daarom moet er in de versterker een begrenzing voor de open-lus bandbreedte zitten. Dit wordt gewoonlijk gerealiseerd door het aanbrengen van een tijdconstante (die omgekeerd evenredig is met de bandbreedte van de open-lus versterking). De terugkoppeling moet een en ander corrigeren om bij ‘gesloten-lus’ de vereiste 20 kHz (of hoger) te halen. Om mooie vervormingscijfers te realiseren kunnen hoge terugkoppelfactoren gebruikt worden, maar er zit een keerzijde aan de medaille: de gesloten-lus bandbreedte is gelijk aan de open-lus bandbreedte vermenigvuldigd met de terugkoppelfactor. En bij de combinatie van een hoge open-lus bandbreedte en een hoge terugkoppelfactor kun je met de gesloten-lus bandbreedte al snel in de Mega-Herzen terecht komen. Met weer (veel) andere problemen tot gevolg waardoor dit niet lukt. De ontwerper moet dus schipperen met de waarden voor de open-lus bandbreedte en de terugkoppelfactor. Bij een hoge terugkoppelfactor ben je al snel genoodzaakt om een open-lus bandbreedte lager dan 20 kHz te gebruiken en dan begint de beperking al in het audio-gebied. Ik ben zelfs een keer een ontwerp tegengekomen waarbij de afname al begon bij 10 Hz (!). Maar deze tijdconstante geeft ook een geheugen-effect en hoe groter deze tijdconstante is, des te langer wordt de hersteltijd. Gehoormatige beoordeling is daarom belangrijk, zo niet essentieel, voor dit aspect. Op fora wordt gerapporteerd dat versterkers met een open-lus bandbreedte van 20 kHz of hoger beter klinken, hoewel ze waarschijnlijk minder terugkoppeling toepassen. Maar omdat deze een kleine tijdconstante gebruiken, is de gerelateerde hersteltijd navenant kort. Bij een grote terugkoppelfactor is dit veelal niet mogelijk, ook i.v.m. de stabiliteit van de versterker. Daarnaast kan het interne geheugeneffect interageren met de niet-lineaire werklijn, waardoor weer allerlei andere artefacten ontstaan. Dit is consistent met de constateringen op basis van luistertesten hierover op fora.

Sommige ontwerpen hebben geen ‘hard’, maar ‘soft’ clipping. Dat wil zeggen dat de toppen niet met een schaar worden afgeknipt, maar eerder verzwakt worden weergegeven. Zie ook figuur 2. Gewoonlijk wordt ‘soft clipping’ als minder storend ervaren en hoewel het in theorie mogelijk is dit met halfgeleiderversterkers te realiseren, zijn het meestal buizenversterkers die ‘soft clipping’ vertonen. Een plezierige bijkomstigheid is dat dit helpt de nadelen van de lagere vermogens (in verband met halfgeleiderversterkers) te verzachten. Want hoe lager het uitgangsvermogen, hoe eerder clipping op kan treden, maar bij soft clipping is dit minder storend. Dit aspect kan van belang zijn bij de keuze van de combinatie van versterker en luidspreker. Om een idee te geven: van 20 naar 50 watt is een toename van 4 dB, verschillen tussen de rendementen van luidsprekers zijn in dezelfde orde van grootte. Maar daarbij is wel de vraag of de gespecificeerde versterkervermogens ook ‘echte’ watts zijn, de specificaties van de fabrikant moeten nogal eens met een flinke korrel zout worden genomen. Daarbij speelt ook de kwaliteit van de voeding een grote rol. Bij ‘hard clipping’ is er een duidelijke grens aan te geven omdat bij een verdere toename van het vermogen de vervorming heel snel toeneemt, maar bij ‘soft clipping’ is deze toename geleidelijk en dat bemoeilijkt de precieze specificatie van het uitgangsvermogen. Door deze onzekerheden is het beter om een mogelijke combinatie van versterker en luidspreker thuis te beluisteren met je ‘eigen’ muziek om te horen of deze voldoet aan jouw eisen.