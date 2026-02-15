Review: Arlo Ultra 3 – Nog altijd de beste beveiligingscamera?

Het is de afgelopen jaren niet altijd eenvoudig gebleken om iets unieks over een beveiligingscamera te schrijven. Vaak is het toch ‘meer van hetzelfde’. Ze sturen een notificatie bij calamiteiten, hebben een liveview, tweewegcommunicatie, nachtzicht en sinds enkele jaren is ook kunstmatige intelligentie aanwezig op populaire beveiligingscamera’s voor consumenten. Het verschil zit dan vaak in de app, in de beeld- en geluidskwaliteit en eventuele geavanceerde functies. Die verschillen zijn echter heel miniem. Voor mij persoonlijk was er altijd één camera die boven de concurrentie wist uit te steken. En dat was de Arlo Ultra 2. Niet alleen dankzij de uitstekende beeldkwaliteit in 4K, maar vooral ook vanwege het geluid. Op het moment dat je meters verderop, nota bene om het hoekje, iemand zeer duidelijk hoort fluisteren via de camera (alsof je er naast staat) weet je dat je hier echt met kwaliteit te maken hebt. Het goede bereik van de bewegingsdetectie, nachtzicht in kleur, een luide sirene en felle spotlight en heel veel opties om te kiezen zorgen ervoor dat de Arlo Ultra 2 ook vandaag de dag nog altijd een topkeuze is. Helaas heeft Arlo ook nadelen en dat is de hoge aanschafprijs en het eigenlijk verplichte abonnement. Hoe zit het met de Arlo Ultra 3? Weet dit model nog verder te verbeteren? We zoeken het uit in deze review van de Arlo Ultra 3.
Dit is de Arlo Ultra 3
In de basis is de Arlo Ultra 3 niet heel anders dan de tweede generatie. Sterker nog, we moeten eigenlijk goed zoeken om echt verschillen te zien. We hebben hier wederom te maken met een beveiligingscamera voorzien van een 4K-beeldkwaliteit met HDR-ondersteuning. Het ultrabrede gezichtsveld van 180 graden valt op, net als nachtvisie in kleur. Er is tweewegcommunicatie mogelijk, de camera heeft een spotlight én ene sirene en je kan bewegingszones instellen. Via een abonnement op Arlo Secure ontgrendel je extra AI-functies als persoonsdetectie en voertuigdetectie, net als cloudopslag. De Arlo Ultra 3 komt met een SmartHub. Hier kun je een micro-sd-kaart in plaatsen zodat ook lokale opslag beschikbaar is. Klinkt allemaal bekend? Dat klopt. Dit was ook allemaal mogelijk op de Arlo Ultra 2. Eigenlijk zijn er maar twee verschillen op te noemen. Of vooruit, eigenlijk drie, maar de vernieuwingen via het Arlo Secure-abonnement (Early Warning System) zijn voor alle recente camera’s van Arlo en laten we nu even buiten beschouwing.
Ten opzichte van de Arlo Ultra 2 heeft deze Arlo Ultra 3 een langere batterijduur van ongeveer 15 procent. Daarnaast is de oplaadmogelijkheid verbeterd. Geen magnetische connector, maar dit keer maakt de camera gebruik van usb-c. Het zijn op papier inderdaad hele karige verbeteringen, maar waarom zou je iets verbeteren dat eigenlijk al nagenoeg perfect was? Arlo brengt de Ultra-camera met deze derde versie in het hier en nu. Perfect voor de consument die met de Ultra-serie wil beginnen. Heb je al een vorig model? Dan is upgraden eigenlijk niet interessant. Wij testen de Arlo Ultra 3-kit met twee camera’s en de SmartHub. De adviesprijs van deze set is 599 euro.
Installatie
De camera’s zien er weer precies uit zoals je van Arlo mag verwachten en lijken identiek aan de tweede versie. Ze zijn iets groter dan de Essential-serie, maar ogen wel wat steviger. Het gewicht is ook fijn. Zet je ze neer, dan vallen ze niet direct om bij het eerste zuchtje wind. De SmartHub lijkt identiek aan de vorige versie. Dit is het hart van het systeem en heeft diverse functies. Niet alleen zorgt het voor de communicatie richting de camera’s, ook biedt het lokale opslag. Het zorgt echt voor een eigen netwerk met de camera’s wat de snelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid ten goede moet komen.
De installatie is gelukkig erg eenvoudig. Aangeraden wordt om eerst de SmartHub te installeren en vervolgens de camera’s toe te voegen. De SmartHub zet je bij je router neer, want deze moet bedraad aangesloten worden. Even een firmware-update draaien en vervolgens krijg je zelf al de vraag om de camera’s toe te voegen. Wel eerst even opladen, maar daarna kun je direct aan de slag. Een kind kan de was doen. Wie dat wil krijgt ook uitleg over de fysieke mounts om de camera op te hangen. Je krijgt er twee meegeleverd. Een mount om te schroeven en een magnetische mount. De magnetische mount moet je alleen ook schroeven, dat is toch jammer, want alleen de camera bevestig je magnetisch aan de mount. De mount zelf is niet magnetisch. We hebben net gezien bij de eufyCam C35 dat dit toch wel erg makkelijk werkt en dat had Arlo ook wel mogen toevoegen. Een extra magneetje toevoegen op een camerapakket van 599 euro moet toch geen probleem zijn? Hoe dan ook. Wie dat wil kan de camera’s ook gewoon rechtop neerzetten en natuurlijk binnen of buiten gebruiken.
Beeld en geluid
Het paradepaardje van de Arlo Ultra-serie is natuurlijk de 4K-beeldkwaliteit. Daardoor kun je volop inzoomen en gezichten zelfs van een afstandje nog herkennen. En die beeldkwaliteit is dit keer wel een beetje anders. Sterker nog, misschien is het zelfs wel een stap terug ten opzichte van de voorganger. We hebben de beelden van de Arlo Ultra 2 er nog even bij gepakt en wat direct opvalt is dat het beeld veel donkerder is bij deze derde generatie. Je kunt gelukkig de helderheid opschroeven – en dat is echt wel nodig – maar het wordt dan een beetje onrealistisch. Alsof het HDR-effect te ver doorgevoerd wordt. Daarnaast is er sprake van veel ruis. Inzoomen en het wordt al snel wazig. En dat terwijl we ons dat echt niet kunnen herinneren van de Arlo Ultra 2. HDR werkt daarnaast ook niet helemaal lekker. De lucht is vaak een grote waas en juist dankzij HDR zouden we een beter contrast in het licht en het donker moeten hebben. Dat ontbreekt echter. We hebben de eufyCam 3 en de eufyCam S4 Pro ook even naast deze Arlo Ultra 3 neergezet. Ook die camera’s filmen in 4K. En het valt op dat het beeld daar echt veel beter is. Scherper en minder ruis met kleuren die meer verzadigd zijn. Bij de Arlo is het toch een beetje een grijze massa waar de kleur uit is gehaald. Een gewaarwording die we niet helemaal kunnen verklaren. Een voordeel dat de Arlo Ultra 3 heeft is de brede kijkhoek van 180 graden. En ja, dat levert flinke vervorming op in de hoeken, maar je hebt echt een enorme kijkhoek waardoor je dat voor lief neemt.
Het geluid is wel weer top. Er is geen camera dat het geluid zo goed voor elkaar heeft als Arlo. Van om het hoekje fluisteren tot voetstappen die achter het schuurtje vandaan komen. De microfoons in de camera pikken echt alles op. Opnames zijn qua geluid echt kraakhelder. Je kan ook zeer goed communiceren met je eventuele ongewenste bezoeker via tweewegcommunicatie.
In gebruik
Vooraf was ik behoorlijk enthousiast om de Arlo Ultra 3 te gaan testen. Met de Arlo Ultra 2 nog in het achterhoofd als fantastische beveiligingscamera was ik zeer benieuwd naar deze derde generatie. Maar gedurende het testproces werd dat enthousiasme toch wat minder. Dat komt ook doordat ik steeds tegen problemen en beperkingen aan ben gelopen. De beeldkwaliteit viel dus al een beetje tegen, zoals hierboven geschetst, maar de app heeft soms echt een eigen wil. Normaal gesproken open je de app en klik je op de liveview van de camera om direct toegang te hebben tot knoppen als opnemen, spotlight bedienen, sirene af laten gaan, een foto maken of de microfoonknop voor tweewegcommunicatie. Die knoppen verschijnen alleen soms niet. Ik heb er geen logica achter kunnen ontdekken, maar open de liveview en er staat alleen een Play- en Stop-knop, maar zonder enige bedieningsmogelijkheden. Je kunt zelfs niet kiezen om het volledige liveviewbeeld te tonen. Sluit je de liveview weer af en open je deze opnieuw, dan kan het zomaar zijn dat alle knoppen nu wel beschikbaar zijn. Maar misschien ook niet. Het is een loterij. Ga van het Dashboard naar het tabblad Apparaten (het is echt een beetje dubbel dit), maar dan werken de knoppen wel altijd. Het is niet helemaal hoe het moet werken natuurlijk en deze vervelende bug moet Arlo echt zo snel mogelijk oplossen. Een ander probleem: Wijzig je het opnamebeeld bij de Video-instellingen? 4K is dan gelijk niet meer beschikbaar. Zelfs een millimeter kleiner opnamebeeld en 4K doet het al niet meer. Dat is met het blote oog soms niet eens te zien, maar het vierkantje wat je dan over het beeld trekt zat in één hoekje net niet helemaal bij de rand. Ik ben een uur bezig geweest om uit te vogelen waarom camera 2 niet meer in 4K op wilde nemen, maar dubbelklikken op het vierkantje (om het opnamebeeld te resetten) loste dat probleem uiteindelijk op. Dit mag iets duidelijker weergegeven worden. Verder is de app wel overzichtelijk en vind je snel de opties die je zoekt.
Naast deze problemen moeten we vermelden dat de detectie wederom op zeer hoog niveau is. Deze Arlo Ultra 3 is steevast de eerste camera van het stel die een notificatie geeft. De sirene is luid en de spotlight is lekker fel. Nachtzicht in kleur werkt uitstekend en het is fijn om te zien dat lokale opslag mogelijk is via de SmartHub. Daardoor is een abonnement toch iets minder noodzakelijk. Toch is ook nu niet alles koek en ei. De persoonsdetectie voor het herkennen van bekende personen? Die werkt dus maar op één camera. Ik kan of camera 1 of camera 2 kiezen, maar op allebei tegelijk kan het niet. Waarom niet? Geen idee. Je wordt echt beperkt op deze manier. Op een cameraset van 599 euro moeten beide camera’s natuurlijk gewoon persoonsdetectie toestaan. De batterij tenslotte redt het niet zo lang als bij de concurrentie. Het is uiteraard afhankelijk van gebruik, hoe vaak worden gebeurtenissen vastgelegd, maar uitgaande van het gebruik hier tijdens de testfase zal je ongeveer drie tot vier maanden met een batterij doen. Er zijn merken met een betere batterijduur. De batterijen zijn wel verwisselbaar en makkelijk op te laden middels usb-c.
Arlo Secure
Je krijgt bij aanschaf van het pakket twee camera’s, de SmartHub en een maand gratis abonnement op Arlo Secure. Dat abonnement bij Arlo is altijd een heet hangijzer geweest. Er is niet zoveel mis met een abonnement, mits je daadwerkelijk veel waar voor je geld krijgt. En dat schuurt altijd bij dit merk, want de aanschafprijs is al fors en dan komt daar ook nog een behoorlijk prijzig abonnement bovenop. En let wel, het goedkope abonnement heb je niks aan. Dat is voor een enkele camera. Met de aanschaf van dit pakket heb je er al twee. Wil je daarnaast van alle functies gebruikmaken inclusief het nieuwe Early Warning System? Dan zit je dus vast aan een abonnement van 19,99 euro per maand of 219,99 euro per jaar. Dat betekent dus dat je binnen drie jaar al net zoveel geld kwijt bent aan het abonnement als aan de aanschaf van deze camera’s. En dat steekt behoorlijk.
Ditzelfde abonnement betaal je ook bij de goedkopere camera’s van het merk en dan is de balans helemaal zoek. We zijn echt geen fan van dergelijke abonnementen, maar als je gaat voor het beste van het beste, zoals deze Arlo Ultra 3, dan zou je een abonnement eventueel kunnen overwegen. Je kan dan een onbeperkt aantal camera’s aan de cloudopslag hangen (beelden worden opgeslagen in 4K voor 14 dagen), je krijgt vervanging bij diefstal, detectie van persoon, dier, voertuig en pakket, herkenning van bekende personen en voertuigen, branddetectie en aangepaste AI-detectie. Vooral dat laatste is interessant en iets wat we alleen bij Arlo tegenkomen. Je kunt namelijk zelf voorwaarden stellen voor een eventueel alarm, zoals de poort in je schutting achter het huis open of dicht, de auto die in de nacht ineens weg is of wat je maar wil. Dit doe je aan de hand van foto’s waarbij je situaties aan het systeem ‘leert’. Het is een fijne toevoeging aan Arlo Secure. Het werkt echt behoorlijk goed, maar moet dit nou zo duur zijn?
Conclusie
De Arlo Ultra 2 scoorde in 2021 maar liefst een 9.0 en een Excellent Award. Die score gaat deze derde generatie niet halen, ook al is de basis vrijwel identiek. De Arlo Ultra 3 brengt echter weinig vernieuwing met zich mee ten opzichte van de Arlo Ultra 2. Heb je dat oudere model al? Dan is er eigenlijk geen reden om over te stappen naar deze nieuwe versie. Sterker nog. De oudere Arlo Ultra 2 had een stabielere beeldkwaliteit dat minder donker beeld gaf dan bij deze derde generatie. Arlo had een reuzenvoorsprong ten tijde van de Arlo Ultra 2 ten opzichte van de concurrentie. Die voorsprong is Arlo bij deze Arlo Ultra 3 echter grotendeels kwijt. Ja, de geluidskwaliteit is nog altijd extreem goed. De detectie is razendsnel en de kijkhoek van 180 graden biedt echt een meerwaarde, maar de voorsprong op het gebied van beeldkwaliteit is Arlo kwijt. De high-end camera’s van eufy hebben een betere beeldkwaliteit en ook het vrijwel verplichte abonnement bij Arlo is veel te duur. Natuurlijk zegt dit niet alles, want de Arlo Ultra 3 behoort nog altijd tot de top van de markt, met name door de razendsnelle detectie. Toch gooien ook de vervelende bugs op dit moment roet in het eten. Daar moet Arlo echt mee aan de slag, want anders gaat het merk het moeilijk krijgen tegen het geweld van fabrikanten die geen abonnement vereisen.
Beoordeling
Arlo Ultra 3
- Detectie is razendsnel
- Zeer brede kijkhoek
- Geluid is van topkwaliteit
- Dual-band wifi
- Early Warning System van meerwaarde
- Lokale opslag via SmartHub
- Verwisselbare batterijen
- Abonnement noodzakelijk en veel te duur
- Vervelende bugs
- Beeldkwaliteit lijkt een stapje terug
- Batterijduur kan beter
Beoordeling Arlo Ultra 3
