Review: Arlo Ultra 3 – Nog altijd de beste beveiligingscamera?

In gebruik

Vooraf was ik behoorlijk enthousiast om de Arlo Ultra 3 te gaan testen. Met de Arlo Ultra 2 nog in het achterhoofd als fantastische beveiligingscamera was ik zeer benieuwd naar deze derde generatie. Maar gedurende het testproces werd dat enthousiasme toch wat minder. Dat komt ook doordat ik steeds tegen problemen en beperkingen aan ben gelopen. De beeldkwaliteit viel dus al een beetje tegen, zoals hierboven geschetst, maar de app heeft soms echt een eigen wil. Normaal gesproken open je de app en klik je op de liveview van de camera om direct toegang te hebben tot knoppen als opnemen, spotlight bedienen, sirene af laten gaan, een foto maken of de microfoonknop voor tweewegcommunicatie. Die knoppen verschijnen alleen soms niet. Ik heb er geen logica achter kunnen ontdekken, maar open de liveview en er staat alleen een Play- en Stop-knop, maar zonder enige bedieningsmogelijkheden. Je kunt zelfs niet kiezen om het volledige liveviewbeeld te tonen. Sluit je de liveview weer af en open je deze opnieuw, dan kan het zomaar zijn dat alle knoppen nu wel beschikbaar zijn. Maar misschien ook niet. Het is een loterij. Ga van het Dashboard naar het tabblad Apparaten (het is echt een beetje dubbel dit), maar dan werken de knoppen wel altijd. Het is niet helemaal hoe het moet werken natuurlijk en deze vervelende bug moet Arlo echt zo snel mogelijk oplossen. Een ander probleem: Wijzig je het opnamebeeld bij de Video-instellingen? 4K is dan gelijk niet meer beschikbaar. Zelfs een millimeter kleiner opnamebeeld en 4K doet het al niet meer. Dat is met het blote oog soms niet eens te zien, maar het vierkantje wat je dan over het beeld trekt zat in één hoekje net niet helemaal bij de rand. Ik ben een uur bezig geweest om uit te vogelen waarom camera 2 niet meer in 4K op wilde nemen, maar dubbelklikken op het vierkantje (om het opnamebeeld te resetten) loste dat probleem uiteindelijk op. Dit mag iets duidelijker weergegeven worden. Verder is de app wel overzichtelijk en vind je snel de opties die je zoekt.

Naast deze problemen moeten we vermelden dat de detectie wederom op zeer hoog niveau is. Deze Arlo Ultra 3 is steevast de eerste camera van het stel die een notificatie geeft. De sirene is luid en de spotlight is lekker fel. Nachtzicht in kleur werkt uitstekend en het is fijn om te zien dat lokale opslag mogelijk is via de SmartHub. Daardoor is een abonnement toch iets minder noodzakelijk. Toch is ook nu niet alles koek en ei. De persoonsdetectie voor het herkennen van bekende personen? Die werkt dus maar op één camera. Ik kan of camera 1 of camera 2 kiezen, maar op allebei tegelijk kan het niet. Waarom niet? Geen idee. Je wordt echt beperkt op deze manier. Op een cameraset van 599 euro moeten beide camera’s natuurlijk gewoon persoonsdetectie toestaan. De batterij tenslotte redt het niet zo lang als bij de concurrentie. Het is uiteraard afhankelijk van gebruik, hoe vaak worden gebeurtenissen vastgelegd, maar uitgaande van het gebruik hier tijdens de testfase zal je ongeveer drie tot vier maanden met een batterij doen. Er zijn merken met een betere batterijduur. De batterijen zijn wel verwisselbaar en makkelijk op te laden middels usb-c.