Panasonic 2026: Strategische verschuivingen en een toegankelijkere OLED-instap

De komst van OLED SE: Focus op de instapmarkt

Terwijl de topmodellen van vorig jaar (Z95B en Z90B) voorlopig gehandhaafd blijven in het assortiment, introduceert Panasonic de Z85C. Dit model is gepositioneerd als de goedkoopste OLED-tv die het merk ooit heeft uitgebracht.

Om dit prijsniveau te bereiken, maakt Panasonic gebruik van het nieuwe OLED SE-paneel van LG Display. Dit paneel vormt de directe tegenhanger van de LG B-serie. Hoewel de eerste indrukken wijzen op een schermcoating die iets gevoeliger is voor reflecties dan de duurdere panelen, blijft de fundamentele beeldkwaliteit van OLED behouden.

Enkele technische kernpunten van de Z85C:

Formaten: Uitsluitend beschikbaar in 55 en 65 inch.

Uitsluitend beschikbaar in 55 en 65 inch. Hardware: Uitgerust met drie HDMI-poorten, met ondersteuning voor HDMI 2.1, VRR en ALLM.

Beeld & Geluid: Ondersteuning voor 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ en Dolby Atmos.

Beperkingen: Voor de fanatieke gamer ontbreken de meest geavanceerde functies zoals ‘Game Mode Extreme’ en de ‘True Game Mode’ kalibratie. Ook is het toestel niet ‘Calman Ready’.

MiniLED en LCD

In het LCD-segment zet Panasonic in 2026 stevig in op MiniLED, waarbij opvalt dat het merk zich niet langer bindt aan één smart-tv-platform. Afhankelijk van het model en de regio kiest men voor Google TV, Fire TV, Roku of TiVo.

Het hogere middensegment (W95C / W97C)

De W95C is het speerpunt van de LCD-lijn. Met meer dan 1000 dimming zones en een geclaimde piekhelderheid van 1500 nits probeert Panasonic de concurrentie aan te gaan in de drukke MiniLED-markt. Opvallend is de keuze voor een anti-glare coating op alle formaten (55 t/m 86 inch), wat deze schermen geschikt maakt voor woonkamers met veel omgevingslicht. Deze serie draait op Google TV en ondersteunt een verversingssnelheid tot 144Hz.

Toegankelijke MiniLED-opties

Direct daaronder vinden we de W94C (Fire TV) en W92C (Google TV). Ook deze modellen beschikken over MiniLED en de anti-glare coating, al is het aantal dimming zones hier lager. Voor wie minder waarde hecht aan vloeiende bewegingen in gaming, zijn er de W91C en W90C. Dit zijn de instap-MiniLED’s van het merk, maar zij moeten het doen met een 60Hz-paneel.

Strategische koerswijziging

De samenwerking met Skyworth is een significante stap. Panasonic volgt hiermee een vergelijkbare route als Sony, dat eerder een partnerschap aanging met TCL. Het doel is schaalvergroting en kostenefficiëntie in een markt waar marges op hardware onder druk staan. Desondanks houdt Panasonic vast aan de eigen merknaam en beeldverwerking, waarbij de focus van de interne ingenieurs vooral blijft liggen op de optimalisatie van de high-end OLED-modellen die later dit jaar verwacht worden.

Voor de FWD-lezer betekent het aanbod van 2026 vooral meer keuzevrijheid in software en een lagere drempel om in te stappen in de OLED-wereld, mits men bereid is enkele concessies te doen op het gebied van gaming-features en schermreflecties.