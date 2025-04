Een midrange smartphone is over het algemeen zo goed tegenwoordig dat je je hardop kunt afvragen of je nog wel een premium toestel nodig hebt. Het is logisch dat je brein meteen denkt aan een veel duurder toestel wanneer je toe bent aan een upgrade. Je wil dan mogelijk iets moois kopen, of een telefoon hebben die veel in z’n mars heeft. Of je nieuwe smartphone moet lang mee kunnen. Gelukkig zijn dit kwaliteiten die je ook in het midrange segment aantreft.