Laat het algoritme het werk doen

Want dat is waar dit allemaal op draait: algoritmes. Zolang je binnen een profiel naar specifieke content blijft kijken, weet het systeem dat het voor deze omgeving alleen maar content moet aanraden die aansluit op de termen of genres die je voor jezelf bepaald hebt. Let er dan wel op dat je niet ondertussen toch wat anders gaat kijken, anders raakt Netflix of Disney Plus in de war en worden de aanbevelingen minder scherp dan je misschien zou verwachten.

Aanvankelijk zullen de streamingdiensten dingen aanbevelen die een beetje aansluiten bij de gemiddelde kijker. Maar als je genoeg horror- en thrillerfilms kijkt binnen een profiel, dan verdwijnt die vanzelf uit je overzicht. Het systeem weet dan dat je in andere dingen geen interesse hebt. Het doel hierachter is dat je sneller content kunt vinden die aansluit op wat je op dat moment nodig hebt; en dat bereik je door super selectief te zijn in de media die je kijkt.

We hebben soms wel eens het idee dat we geleefd worden door ‘het algoritme’. Soms krijgen we daardoor films, series of documentaires voorgeschoteld waar we eigenlijk niet zo’n zin in hebben, maar met frisse tegenzin toch gaan kijken. Want Amazon Prime Video zal wel gelijk hebben, toch? Fout. Door op deze manier te werk te gaan laat je ‘het algoritme’ voor je werken en haal je eruit waar jij behoefte aan hebt. Dat lijkt ons een iets gezondere aanpak.