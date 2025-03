TP-Link lanceert Tapo C460 4K beveiligingscamera met zonnepaneel

TP-Link Tapo introduceert zijn draadloze 4K ultra HD beveiligingscamera met accu en zonnepaneel, de Tapo C460 KIT. De C460 KIT is ontworpen om huizen effectief te beveiligen en de omgeving vast te leggen. De camera is flexibel te plaatsen dankzij het zonnepaneel en te verbinden via WiFi en te voorzien van een micro-SD kaart voor lokale opslag zonder noodzaak voor een Cloud-abonnement en zonder noodzaak voor een hub of basisstation.