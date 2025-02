Ring presenteert Outdoor Camera Plus met 2K-resolutie

De zojuist aangekondigde Ring Outdoor Camera Plus biedt een 2K-videoresolutie voor een scherper beeld dan de voorganger. Ook het gezichtsveld is vergroot en de sensor is lichtsterker voor helderder zicht bij weinig licht. Ook met enkel omgevingslicht moet de gebruiker perfect zicht hebben (in kleur) bij calamiteiten. De videokwaliteit van de nieuwe Outdoor Camera Plus wordt aangestuurd door Ring Vision, dat topkwaliteit levert met geavanceerde software, hardware en expertise. Dankzij een hoogwaardige lens, eersteklas beeldsensoren en dynamische beeldverwerking biedt de video haarscherpe details, levensechte kleuren en helderheid, zowel live als in opnames.

Eerder maakte Ring tijdens CES 2025 al bekend dat de 2K-videoresolutie functie werd uitgerold voor de Floodlight Cam Wired Pro en Spotlight Cam Pro, en nu is daar dus deze nieuwe buitencamera met een hogere resolutie. Het is echt een beveiligingscamera voor buiten met een weerbestendige constructie. Liever binnen gebruiken? Dat kan natuurlijk ook. Volgens Ring is de beveiligingscamera zeer eenvoudig te installeren en te monteren. De gebruiker is flexibel in de installatie middels gebruik via batterij, zonne-energie of netaansluiting.

Specificaties Ring Outdoor Camera Plus

2K-videoresolutie, vanuit Ring Vision

Breed gezichtsveld

Low-Light Sight-technologie

Levensechte kleuren en helderheid

Realtime meldingen

Live view

Tweerichtingsspraak

Privacyzones

Alexa compatibiliteit

Personen- en pakketmeldingen (Ring Home Basic)

Voertuigdetectie (Ring Home Basic)

180 dagen videohistorie (Ring Home Basic)

24 uur per dag opnemen (Ring Home Premium)

Prijs en beschikbaarheid

De Ring Outdoor Camera Plus is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order op Amazon.nl voor 99.99 euro. Bestellingen met het product worden vanaf 26 maart verzonden.