Met deze tips is je tablet klaar voor je vakantie

Lezen op je tablet

Kobo Plus

Kobo Plus (Android/iOS) is een abonnement van Kobo en Bol.com waarmee je onbeperkt boeken kunt lezen of luisteren en het is dan ook echt een app voor boekenwurmen. Je kunt de app gebruiken op zowel een e-reader als een tablet en het abonnement kost 10 euro voor alleen lezen, 9 euro voor alleen luisteren en 13 euro voor beide (per maand). Er staan ongeveer 400.000 boeken op, waarvan 60.000 Nederlandstalige boeken. In principe worden ebooks op je apparaten gedownload en kun je ze dus ook offline gebruiken, maar je moet wel minimaal eenmaal per maand even op internet om in te loggen op je account, zodat Kobo je abonnement kant checken.

Amazon Kindle

Amazon heeft natuurlijk zijn bekende Kindle-ebooks, maar wist je dat je helemaal geen Kindle nodig hebt om de vele boeken in die app te kunnen lezen? In de Amazon Kindle app (Android en iOS) staan allerlei boeken die je kunt aanschaffen, al is er wel veel Engelstalig aanbod. Je kunt de boeken eventueel ook synchroniseren met andere toestellen, waardoor je een boek kunt lezen op je smartphone, maar ook op je ereader. Er zit zelfs een woordenboek in als je het even niet meer weet. Vind je een boek lezen op een smartphone maar niks? Lees dan ons artikel over de beste e-readers voor Android.

Apple Books

Apple Books maakt het mogelijk om gekochte boeken te lezen of te luisteren. Deze kun je eenvoudig op je Apple-device zetten, synchroniseren en meteen gebruiken. Ook is het mogelijk om ebooks vanaf andere apps te openen, wanneer je bijvoorbeeld via email een epub-bestand gemaild krijgt. Lees je liever via een andere applicatie je e-boeken? Lees dan ons artikel over de beste e-readers voor de iPad.

Marvel Unlimited

De superhelden van Marvel zijn al meer dan een decennia een begrip op blockbustergebied. Je geniet echter nog meer van de films als je alle kleine en grote verwijzingen uit de comics snapt. Marvel Unlimited is een abonnementsvorm waarmee je in een keer toegang krijgt tot meer dan 30.000 (!) stripboeken van het merk. Avengers, Ms. Marvel, Spider-Man: ze komen allemaal voorbij. Marvel Unlimited is een app waarmee je onbeperkt de comics van Marvel kunt lezen op je tablet, voor slechts een tientje per maand. Je leest daarmee online en offline verhalen lezen, net zoals je dat bij bijvoorbeeld Netflix ook kunt doen met series. Het toffe is dat deze app ook veel onbekendere comics bevat, zodat je ook wat nieuwe superhelden kunt leren kennen.

Google Play Boeken

Deze boeken-app van Google maakt het mogelijk om boeken te kopen en te lezen uit de Play Store van Google. Je kunt bovendien je eigen epub- of pdf-bestanden uploaden om zo terug te lezen op je tablet. Hierdoor heb je dus altijd een goede voorraad aan boeken wanneer je deze hebt geüpload naar Google Play Boeken. Het kan natuurlijk zo zijn dat je liever via een andere applicatie je boeken leest, in dit artikel zetten we de beste e-reader applicaties voor Android op een rijtje.