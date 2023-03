De 9 beste tablets om mee naar school te nemen

Tablets waren voorafgaand aan de coronajaren iets aan het teruglopen in populariteit, maar inmiddels zijn ze helemaal terug van weggeweest. Ze zijn handig om lekker mee op de bank te kruipen voor wat online shoppen of gamen, maar ook voor bijvoorbeeld de studie. Schooltablets zorgt voor meer mobiliteit dan een laptop: je neemt hem door zijn kleine, platte formaat net iets makkelijker mee dan zijn grote broer met toetsenbord. Zoek jij een goede schooltablet voor het betere studiewerk? We noemen er negen.

Waar je in een tablet voor de studie naar op zoek wil, dat is een tablet die het makkelijk maakt om te multitasken. Een tablet waarop je dus lekker productief bezig kunt zijn. Ook moeten er voldoende applicaties aanwezig zijn om je te ondersteunen en moet de batterijduur lekker lang zijn: je moet er immers wel een dagje mee vooruit kunnen in de schoolbanken. Als het apparaat ook nog simpel en snel te bedienen is, dan is dat ook een grote plus. Maar eigenlijk geldt voor alle schooltablets wel dat ze vrij makkelijk bestuurbaar zijn: ze zijn met hun aanraakscherm gemaakt om zo intuïtief mogelijk te werken.

Tablets voor studenten met een kleiner budget

Wel heb je als je nog studeert grote kans dat je budget niet heel groot is. Het zijn sowieso dure tijden, dus zijn we niet alleen op zoek gegaan naar de beste schooltablets overall, maar ook tablets die wat zachter geprijsd zijn. Denk aan laptops van 350 euro en minder, die vooral praktisch zijn als je af en toe notities wil maken, een langere batterijduur wenst en wat minder fanatiek van allerlei applicaties tegelijk gebruik wil maken. Maar uiteraard wel eentje waarop je gewoon kunt internetten en wat social media kunt bekijken, want ook dat is immers deel van het studentenleven. Dit zijn de beste schooltablets voor jou.