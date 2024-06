WiZ introduceert nieuwe led-strips en lichtslinger

Slimme buitencamera

Het WiZ Home Monitoring-systeem wordt ook verder uitgebreid met een nieuwe slimme buitencamera. Dankzij de live videobeelden en notificaties via de app kun je je huis altijd in de gaten houden. En zelfs de donkere nacht heeft geen geheimen meer dankzij het infrarood nachtzicht. De WiZ-app houdt je op de hoogte via live meldingen die je laten weten of de camera iets heeft gezien of gehoord. De camera heeft ook een terugspreekfunctie waardoor je kan communiceren met de persoon die voor je deur staat, bijvoorbeeld om ze te zeggen waar ze het pakketje moeten neerzetten. Ook kun je een lichtalarm activeren waarbij al je WiZ-lampen rood (of eender welke andere kleur) beginnen te knipperen om zo de aandacht te trekken en ongewenste gasten af te schrikken.

Meer nieuws

De nieuwe WiZ Slimme Lichtslinger is 20 meter lang en bevat 160 mini-LED-lampjes. Je kan kiezen uit meer dan 30 vooraf ingestelde statische en dynamische scènes in de WiZ-app, zoals Haardvuur, Oceaan en Party. Ook nieuw is de WiZ Slimme Draaischakelaar waarmee je jouw slimme verlichting kan bedienen op een vertrouwde manier. Deze schakelaar heeft een draaiknop waardoor je de verlichting eenvoudig kan dimmen door gewoon aan de knop te draaien waardoor je dezelfde soepele dimervaring krijgt als met een klassieke dimmer aan de muur. Op het vierkante paneel kan je vier lichtscènes activeren die je zelf kan instellen in de WiZ-app. De schakelaar is oplaadbaar met een USB-kabel en draagbaar, zodat je hem gemakkelijk aan de muur kan hangen of gewoon op tafel kan leggen. Hij kan meerdere WiZ-lampen bedienen binnen een bereik van 15 meter en werkt zelfs als de Wi-Fi thuis tijdelijk is uitgeschakeld. Tot slot lanceert WiZ een nieuwe serie glazen GU10-lampen. Deze zien er klassiek uit en voelen vertrouwd aan, terwijl het een compromisloze lichtkwaliteit en mogelijkheden voor kleurmenging biedt.