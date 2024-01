Amazon neemt Roomba-maker iRobot toch niet over

Al bijna twee jaar wordt er gesproken over de overname van iRobot door het grote Amazon, maar voordat dit definitief kon worden moest de Europese Commissie nog kijken naar de deal. Daar kwamen vooral grote zorgen uit,, met name over de concurrentie op de markt voor robotstofzuigers na de overname. Komende maand zou de Europese Commissie een definitief besluit nemen, wat waarschijnlijk de overname zou blokkeren, maar Amazon is de uitspraak nu dus voor.

Het Amerikaanse bedrijf laat weten af te zien van de overname, wat grote gevolgen heeft voor iRobot. Het bedrijf laat op haar beurt weten maar liefst 31 procent van het personeel te ontslaan. Bovendien vertrekt de CEO van het bedrijf per direct. Aan de andere kant krijgt iRobot wel een bedrag van 94 miljoen dollar van Amazon omdat de overname niet doorgaat.