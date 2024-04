Slim temperatuurbeheer dankzij samenwerking Somfy en Netatmo

Beide bedrijven bundelen de krachten waardoor gebruikers meer opties tot hun beschikking hebben. Zo kan je de temperatuursensor van het Netatmo Slimme Weerstation gebruiken in de Somfy TaHoma-app om optimale scenario’s te programmeren. Wanneer de buitentemperatuur in de zomer te hoog wordt dan kunnen de Somfy gemotoriseerde rolluiken automatisch sluiten om het huis koel te houden. In de winter gaan ze overdag open om te profiteren van de warmte van de zon om het huis te verwarmen, en sluiten ze ’s avonds om de warmte binnen te houden. Zo kunnen gebruikers de temperatuur in huis in de zomer comfortabel houden en in de winter profiteren van de natuurlijke warmte van de zon. Benedicte Simond, head of Products and Services van Somfy Group:

“Thermisch comfort wordt een steeds grotere zorg. Onze samenwerking met Netatmo stelt ons in staat om gebruikers een eenvoudige, uniforme smart home ervaring te bieden. Somfy heeft openheid en interoperabiliteit tot een pijler van haar strategie gemaakt met de lancering van het “So Open” programma in 2018. Onze TaHoma® oplossing is compatibel met bijna 300 soorten smart home producten, en we zijn er dan ook heel trots op dat we dit ecosysteem verder kunnen uitbreiden met Netatmo.”

Ook op andere vlakken werken de producten van beide merken samen. Wanneer het Netatmo Slimme Weerstation te hoge CO2-niveaus of te hoge vochtigheidsgraad detecteert is het tijd om de ramen te openen om de lucht te verversen. Gebruikers krijgen hierover meldingen in hun TaHoma-app. De oplossing is ook compatibel met de Netatmo Indoor Air Quality Monitor. Audrey Vaudo, head of Product Marketing bij Netatmo:

“Dankzij het Slimme Weerstation en de Slimme Indoor Luchtkwaliteit Monitor beheren veel gebruikers wereldwijd al de kwaliteit van hun binnenklimaat en anticiperen ze op de weersomstandigheden voor hun activiteiten buitenshuis, en hoe ze zich daarvoor kleden. De geavanceerde sensoren zorgen er in samenwerking met de oplossingen van Somfy voor dat het slimme huis ook een comfortabeler en energiezuiniger huis wordt. Netatmo is er trots op bij te dragen aan deze ontwikkeling, zowel door onze eigen acties als door onze waardevolle samenwerkingen.”

De nieuwe mogelijkheden van Somfy en Netatmo zijn per direct beschikbaar voor de gebruiker.