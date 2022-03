Apple presenteert nieuwe iPad Air (2022)

De tablet is voorzien van een 10.9-inch retina liquid cristal display met 2360×1640 pixels, een helderheid van 500 nits en een coating tegen reflecties. In dit nieuwe model is geen ondersteuning voor 120Hz ProMotion beeldverversing toegevoegd. Deze functie blijft exclusief voor de iPad Pro-familie.

Aan de voorzijde zien we een 12 megapixel ultra wide-camera terug, inclusief ‘center stage’. Hiermee is het mogelijk om videogesprekken te voegen waarmee meerdere personen goed zichtbaar in beeld zitten of staan. Op de achterzijde bevindt zich een camera met flitser.