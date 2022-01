Microsoft Surface Pro 8 en Surface Go 3 LTE komen naar Nederland

Microsofts nieuwe Surface-producten zijn nu verkrijgbaar in Nederland. Het gaat om Surface Pro 8 en Surface Go 3, maar ook Surface Pro X en een Surface Adaptive Kit. De nieuwe luxe gadgets kunnen met die Adaptive Kit worden voorzien van labels waarmee je bepaalde poorten of knoppen makkelijker herkenbaar kunt maken.

Surface Pro 8

De convertible Microsoft Surface Pro 8 heeft een Intel Core i5-cpu binnen de Tiger Lake-reeks, met 8 GB werkgeheugen en een 128GB ssd. Er zijn ook andere varianten verkrijgbaar, zoals eentje met een Core i7-cpu van maximaal 32GB aan werkgeheugen en een max van 1TB aan ssd-opslag. Die laatste is een prijzig apparaat en kost 2679 euro, terwijl de Surface Pro 8 met 8GB RAM voor 1179 euro over de toonbank gaat. Wil je er ook een Type Cover-toetsenbord bij, dan ben je hieraan 180 euro zonder stylus, of 280 euro met stylus aan kwijt. Die stylus kun je gebruiken in combinatie met het touchscreen van 13 inch.

Surface Go 3

Microsoft biedt daarnaast een LTE-variant van de goedkopere Surface Go 3 aan. Deze is maar in één variant verkrijgbaar, namelijk met een Intel Core i3-cpu met 8GB werkgeheugen en een 128GB SSD. Deze kost exclusief toetsenbord 779 euro, maar met Type Cover-toetsenbord is het 100 tot 130 euro duurder (afhankelijk van kleur). Een leuke extra is dat er een matzwarte variant van dit apparaat beschikbaar komt, voor een extra luxe uitstraling.

Surface Pro X

Tot slot komt het bedrijf ook nog met een Surface Pro X die alleen via wifi connectie kan maken met het internet. Deze heeft een Arm-chip van Qualcomm en kost 949 euro. De LTE-variant is iets duurder: daaraan ben je 1049 euro kwijt.

De Surface Adaptive Kit met stickers en labels in verschillende kleuren en texturen is beschikbaar voor 16 euro, met als doel om de apparaten toegankelijker te maken voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking.