Beste games van dit moment – deel 26 (winter 2022-2023)

God of War: Ragnarök

God of War Ragnarök, van PlayStation Studios, is een prestatie van ongekende proporties. Ragnarök is duidelijk een evolutie van wat de ontwikkelaar neerzette in 2018. Waar de game van een paar jaar geleden echt een nieuwe start inluidde voor de franchise, neemt Ragnarök ons mee naar de conclusie van het verhaal van zoon Atreus en papa Kratos. Alles is groter, breder, beter en vooral meer dan we eerder zagen. Er is een ongekende hoeveelheid aan verschillende vijanden en animaties en de gevechten hebben letterlijk een extra dimensie gekregen.

Kratos springt namelijk van het ene naar het andere platform, duikt van richels af en klimt snel omhoog om vijanden van alle kanten te bestoken met zijn bijl en andere wapens. Terwijl zijn nu wat oudere zoon meedoet met pijl en boog en andere magie. Het is een heerlijk schouwspel en één waar je na veertig uur gamen nog steeds van kunt genieten.

Ragbarok zet een nieuwe standaard neer van art direction, acteren, verhaal vertelling en wat een emotie een videogame teweeg kan brengen. Binnen tien minuten na het opstarten lopen de tranen waarschijnlijk al over je wangen. De personages zijn geloofwaardig door het hartverwarmende verhaal. God of War Ragnarök vertelt het verhaal van een zoon die zijn eigen pad probeert te vinden in een wereld met veel gevaren en een vader die moeite heeft om zijn zoon zijn eigen fouten te laten maken. Gooi daar tussendoor nog wat Noorse goden en andere mythische figuren doorheen en je houdt een onvergetelijk avontuur over.

Het enige punt van kritiek is dat het allemaal misschien teveel is. God of War Ragnarök legt niet alles direct uit aan de speler, waardoor je sommige bonussen soms misschien misloopt. En dat kan van invloed zijn op de gameplay, wanneer je bijvoorbeeld te laat registreert dat bepaalde combinatie ruïnes voor nieuwe voordelen kan zorgen. En verder: elk stuk armor is te upgraden, heeft een nieuwe perk en verandert de aanpak van gevechten. Elke speciale aanval kun je sterker maken en elk nieuw gebied in de wereld zit propvol met geheime kisten en raven. Het vergt soms best veel van spelers, maar daar tegenover staat een wereld waarin je je helemaal kunt onderdompelen. Ragnarök is het vervolg op een van de beste games ooit gemaakt en heeft op elk denkbaar onderdeel zijn voorganger overtroffen.