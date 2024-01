Naim Audio kondigt Uniti Nova Power Edition streamer en versterker aan

De Naim Uniti Nova Power Edition is alles wat je nodig hebt voor een hoogwaardige geluidsinstallatie. Het enige dat je nog hoeft aan te sluiten is een setje passieve speakers. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een hoofdtelefoon aan te sluiten.

Het apparaat beschikt over een stereo klasse D-versterker die 150 Watt per kanaal aan acht Ohm kan leveren en 250 Watt aan vier Ohm. Je hebt de mogelijkheid tal van bronnen aan te sluiten. Verbinding met een netwerk kan met een UTP-kabel of draadloos. Wat betreft de digitale ingangen heb je de beschikking over tweemaal optisch, tweemaal coaxiaal cinch en eenmaal coaxiaal BNC. Een televisie kan worden aangesloten op de HDMI ARC-ingang. Analoog signaal kan worden verstuurd via twee stereo cinch-ingangen en twee DIN-ingangen. Draadloos kan muziek ook via bluetooth (met aptX HD) weergegeven worden. Tot slot is het apparaat Roon Ready.

De Focal & Naim app maakt controle over alle gangbare muziek- en streamingdiensten mogelijk via één enkele interface en er is een multiroomfunctie en ondersteuning van internetradio. Met de Party Modus kunnen tot zes apparaten tegelijkertijd dezelfde muziek afspelen.

Rechts op de voorzijde van het apparaat is een LCD-scherm geplaatst met een diagonaal van vijf inch en een paar knoppen voor veel gebruikte functies en bronkeuze. Naast bediening met de Focal & Naim app kan de Uniti Nova Power Edition ook bediend worden met de ZigBee-afstandsbediening.

Over de prijs en beschikbaarheid is nog niets bekend.