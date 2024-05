LG activeert Dolby Atmos voor Apple Music op smart tv’s

Als je een LG smart-tv uit 2018 of later hebt en deze draait op webOS 4.0 of hoger dan heb je sinds deze week de mogelijkheid omm Dolby Atmos-materiaal via Apple Music af te spelen. Je televisie hoeft hier volgens LG zelf geen Dolby Atmos voor te ondersteunen. Een compatibele LG. soundbar uit 2023 of 2024 volstaat ook. Ook kunnen de televisies verbinding maken met Apple AirPods en andere Apple-apparaten om muziek met Dolby Atmos weer te geven.

De update is sinds deze week beschikbaar voor LG televisies uit 2018 of recenter, en voor StanbyME, StanbyME Go en MyView Smart Monitor. Mocht je nog geen abonnement op Apple Music hebben dan kun je een proefperiode van drie maanden afsluiten.